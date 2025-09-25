महिला वनडे विश्व कप: इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं सर्वाधिक छक्के, शीर्ष पर है ये खिलाड़ी 

महिला वनडे विश्व कप में जहां बल्लेबाज अपनी तकनीक और धैर्य से बड़ी पारी खेलने में कामयाब रहीं हैं। वहीं, कुछ खिलाड़ी अपने आक्रामक अंदाज से गेंदबाजों पर हावी रहती आईं हैं। इन खिलाड़ियों ने छक्कों की बरसात कर विश्व कप के कई मुकाबलों का रुख अकेले दम पर बदला है। ऐसे में आइए महिला विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली खिलाड़ियों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 डीयांड्रा डॉटीन (22 छक्के) इस सूची में पहले स्थान पर वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी डीयांड्रा डॉटीन हैं। उन्होंने 2009 में अपना पहला विश्व कप मुकाबला खेला था। इस खिलाड़ी ने 29 मुकाबलों की 28 पारियों में 22 छक्के लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने 26.59 की औसत से 718 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 1 शतक और 4 अर्धशतक निकले हैं। डॉटीन ने विश्व कप में 91 चौके भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 104* रन रहा है।

#2 हरमनप्रीत कौर (20 छक्के) दूसरे स्थान पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की दिग्गज खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर हैं। उन्होंने 2009 के विश्व कप में अपना पहला मुकाबला खेला था। अभी ये खिलाड़ी वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम की कप्तान हैं। हरमनप्रीत ने 26 मुकाबले खेले हैं और इसकी 22 पारियों में 20 छक्के जड़े हैं। उन्होंने 51.52 की औसत से 876 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 3 शतक और 4 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 171* रन रहा है।

#3 सोफी डिवाइन (18 छक्के) न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम की दिग्गज खिलाड़ी सोफी डिवाइन इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 2009 के वनडे विश्व कप में अपना पहला मुकाबला खेला था। डिवाइन ने इस टूर्नामेंट में 25 मुकाबले खेले हैं और इसकी 22 पारियों में 18 छक्के लगाने में सफल रहीं हैं। उन्होंने 31.85 की औसत से 669 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 शतक और 2 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 145 रन रहा है।