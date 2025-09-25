IPL: कुमार संगाकारा फिर से राजस्थान रॉयल्स के कोचिंग दल में होंगे शामिल- रिपोर्ट 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स (RR) से हाल ही में राहुल द्रविड़ के रास्ते अलग हुए थे। द्रविड़ के मुख्य कोच के पद से हटने के बाद अब ऐसी खबर है की पूर्व श्रीलंकाई दिग्गज कुमार संगाकारा की कोचिंग दल में वापसी होने वाली है। ऐसी भी खबरें हैं कि संगाकारा ने अनौपचारिक रूप से 2026 सीजन के लिए योजना बनाना शुरू कर दिया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

रिपोर्ट RR की कोचिंग दल में जुड़ेंगे संगाकारा क्रिकइंफो के मुताबिक, संगाकारा IPL 2026 से पहले RR की कोचिंग दल में जुड़ने वाले हैं। बता दें कि वह 2021 से RR के क्रिकेट निदेशक के तौर पर काम कर रहे हैं। बता दें कि द्रविड़ के मुख्य कोच के तौर पर RR का पिछला संस्करण निराशाजनक रहा था और टीम 9वें स्थान पर थी। ऐसे में अगर संगाकारा कोचिंग दल में जुड़ते हैं तो उनके सामने बड़ी चुनौतियां रहने वाली हैं।

कोच मुख्य कोच के तौर पर काम कर चुके हैं संगाकारा IPL में संगाकारा RR के मुख्य कोच की भूमिका भी निभा चुके हैं। उनकी देखरेख में संजू सैमसन की अगुवाई वाली टीम ने 4 सीजन में 2 बार प्लेऑफ में जगह बनाई थी। 2022 में RR की टीम उद्घाटन संस्करण के बाद फाइनल में पहुंची थी, लेकिन गुजरात टाइटन्स से हार गई थी। 2023 में 5वें स्थान पर रहने के बाद RR अगले सीजन में प्लेऑफ में पहुंची, जहां उन्हें क्वालीफायर-2 में हार का सामना करना पड़ा था।

कप्तान संगाकारा के सामने होगी सही कप्तान चुनने की चुनौती संगाकारा की प्राथमिकता RR की कप्तानी की पहेली को सुलझाना होगा। बता दें कि सैमसन ने फ्रेंचाइजी से रिलीज करने का अनुरोध किया है। 30 साल के सैमसन ने टीम प्रबंधन से उन्हें ट्रेड करने या रिलीज करने की मांग की थी। IPL 2025 में सैमसन ने 9 पारियों में 35.62 की औसत और 140.39 की स्ट्राइक रेट से 285 रन बनाए थे। वह फिटनेस कारणों से पूरे मैच नहीं खेल सके थे।