महिला वनडे विश्व कप 2025: दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
महिला वनडे विश्व कप 2025 के 18वें मैच में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने मेजबान श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम को 10 विकेट से हरा दिया। यह उसकी इस विश्व कप में चौथी जीत रही है। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 105/7 का स्कोर बनाया, लेकिन डकवर्थ लुईस (DLS) नियम से प्रोटियाज टीम को 121 रन का लक्ष्य दिया गया, जिसे उसने बिना विकेट गंवाए हासिल कर लिया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
दक्षिण अफ्रीका ने किस तरह दर्ज की जीत?
श्रीलंका टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवर में 2 विकेट पर 46 रन बना लिए थे, लेकिन फिर बारिश आ गई। इसके बाद मैच को 20 ओवर का किया गया और श्रीलंका ने विशमी गुणारत्ने (34) और नीलाक्षी डी सिल्वा (18) की पारी से 105/7 का स्कोर बनाया। प्रोटियाज टीम ने DLS नियम से मिले 121 रन के लक्ष्य को लौरा वोल्वार्ड्ट (60*) और तजमिन ब्रिट्स (55*) के अर्धशतकों से बिना विकेट गंवाए हासिल कर लिया।
अर्धशतक
वोल्वार्ड्ट ने जड़ा 37वां अर्धशतक
दक्षिण अफ्रीका के लिए वोल्वार्ड्ट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का 37वां और श्रीलंका टीम के खिलाफ तीसरा ही अर्धशतक रहा। उन्होंने ब्रिट्स के साथ पहले विकेट के लिए 125 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 10 विकेट से जीत दिला दी। वोल्वार्ड्ट पारी में 47 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 60 रन बनाकर नाबाद रही। अब उनके 115 मैच की 114 पारियों में 4,831 रन हो गए हैं।
उपलब्धि
ब्रिट्स ने श्रीलंका के खिलाफ लगाया पहला अर्धशतक
दक्षिण अफ्रीका के लिए ब्रिट्स ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का तीसरा और श्रीलंका टीम के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा। उन्होंने वोल्वार्ड्ट का अच्छा साथ दिया और नाबाद 125 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 10 विकेट से जीत दिलाई। ब्रिट्स पारी में 42 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 55 रन बनाकर नाबाद रही। अब उनके 44 मैच में 1,580 रन हो गए हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही श्रीलंका की बल्लेबाजी?
श्रीलंका को 37 रन के कुल स्कोर पर कप्तान चमारी अट्टापट्टू (11) समेत 2 बड़े झटके लग गए थे। उसके बाद टीम 12 ओवर में 46/2 के स्कोर तक पहुंची थी कि बारिश आ गई। ऐसे में मैच 20 ओवर का किया गया। यहां से विशमी गुणारत्ने, नीलाक्षी डी सिल्वा और कविशा दिलहारी (14)ने स्कोर को 20 ओवर में 105/7 पर पहुंचा दिया। हालांकि, DLS नियम के कारण प्रोटियाज टीम को 20 ओवर में 121 रन का दिया गया।
जानकारी
कैसी रही दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी?
प्रोटियाज टीम के लिए नॉनकुलुलेको म्लाबा ने 4 ओवर में 30 रन देकर सर्वाधिक 3 विकेट अपने नाम किए। उनके अलावा, मसाबाता क्लास ने 5 ओवर में 18 रन देकर 2 और नादिन डी क्लर्क ने 4 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट लिया।
अंक तालिका
अभी तक जीत का खाता नहीं खोल पाई है श्रीलंकाई टीम
वनडे विश्व कप 2025 में श्रीलंकाई टीम ने अभी जीत का खाता नहीं खोला है। 7वें पायदान पर मौजूद श्रीलंकाई टीम ने अब तक 3 मैच हारे हैं और 2 मैच बेनतीजा रहे हैं। दूसरी तरफ 4 जीत और एक हार के साथ प्रोटियाज टीम अब अंकतालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम 5 मैचों में 4 जीत और एक बेनतीजा मैच के कारण 9 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर बनी हुई है।