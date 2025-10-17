रणजी ट्रॉफी 2025-26: जम्मू-कश्मीर के औकिब नबी ने मुंबई के खिलाफ चटकाए 5 विकेट, जानिए आंकड़े

रणजी ट्रॉफी 2025-26 में जम्मू-कश्मीर क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज औकिब नबी ने मुंबई क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरी पारी में घातक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट अपने नाम किए। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का 10वां 5 विकेट हॉल रहा। उनकी इस घातक गेंदबाजी के सामने मुंबई की दूसरी पारी महज 181 रन पर ढेर हो गई। इस तरह जम्मू-कश्मीर को अब जीत के लिए 243 रन का लक्ष्य मिला है। आइए नबी की गेंदबाजी और आंकड़े जानते हैं।

गेंदबाजी कैसी रही औकिब की गेंदबाजी? पहली पारी में 2 विकेट लेने वाले नबी ने मुंबई की दूसरी पारी में 22 रन के कुल स्कोर पर सलामी बल्लेबाज मुशीर खान (8) को आउट कर अपने विकेटों का खाता खोला। इसके बाद उन्होंने अजिंक्य रहाणे (0), सिद्धेश लाड (32), सरफराज खान (32) और आकाश आनंद (31) को भी आउट किया।इससे मुंबई की पूरी टीम 181 पर ढेर हो गई। नबी ने 16 ओवर में 3 मेडन के साथ 52 रन खर्च कर ये सफलताएं अर्जित की।

उपलब्धि नबी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पूरे किस 100 विकेट इन 5 विकेट के साथ नबी के अब प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 100 विकेट भी पूरे हो गए हैं। पारी में दूसरा विकेट लेते ही उन्होंने यह उपलब्धि हासिल कर ली। अब उनके नाम 32 मैचों में लगभग 21 की औसत से कुल 103 विकेट हो गए हैं। यह प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनका 10वां 5 विकेट हॉल था। उन्होंने 4 बार चार विकेट हॉल भी लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 53 रन देकर 6 विकेट लेना रहा है।