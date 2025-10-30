IPL: अभिषेक नायर बने KKR के प्रमुख कोच, फ्रेंचाइजी ने किया आधिकारिक ऐलान 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने अभिषेक नायर को अपना नया प्रमुख कोच नियुक्त किया है। KKR ने गुरुवार (30 अक्टूबर) को आधिकारिक तौर पर ये ऐलान किया है। बता दें कि नायर चंद्रकांत पंडित की जगह लेंगे, जिन्होंने पिछले संस्करण में टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद KKR के प्रमुख कोच का पद छोड़ दिया था। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

बयान नायर की नियुक्ति पर क्या बोले वेंकी मैसूर? KKR के सीईओ वेंकी मैसूर ने कहा, "अभिषेक 2018 से नाइट राइडर्स टीम का अहम हिस्सा रहे हैं और उन्होंने मैदान के अंदर और बाहर, दोनों जगह हमारे खिलाड़ियों को तराशा है। खेल की उनकी समझ और खिलाड़ियों के साथ जुड़ाव हमारी प्रगति में अहम रहा है। हम उन्हें मुख्य कोच के रूप में कार्यभार संभालते और KKR को उसके अगले अध्याय में ले जाते हुए देखकर बेहद उत्साहित हैं।"

नाता KKR से अभिषेक का है पुराना नाता अभिषेक का KKR से जुड़ाव काफी पुराना है। उन्होंने सालों से टीम की नीलामी रणनीतियों और फैसले लेने की प्रक्रियाओं को संवारने में अहम भूमिका निभाई है। उनके पास क्रिकेट की गहरी समझ और व्यापक अनुभव है। हाल ही में यूपी वारियर्स ने उन्हें विमेंस प्रीमियर लीग के 2026 संस्करण के लिए अपना मुख्य कोच नियुक्त किया था। अभिषेक की रणनीतिक सोच और अनुभव KKR के भविष्य को मजबूत बनाने में सहायक होंगे।

सहायक कोच KKR के सहायक कोच के तौर पर काम कर चुके हैं नायर अभिषेक भारतीय क्रिकेट टीम के सहायक कोच के रूप में भी काम कर चुके हैं। वह IPL 2024 की विजेता KKR के सहायक कोच थे। उनकी सफलता को देखते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने उन्हें उसी साल भारतीय टीम का सहायक कोच नियुक्त किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम के खराब प्रदर्शन के बाद उन्हें एक साल से पहले ही पद से हटा दिया गया। इसके बाद वह IPL 2025 में दोबारा KKR से जुड़े थे।