महिला वनडे विश्व कप 2025: न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ा

दुर्भाग्य बारिश के बीच दुर्भाग्यपूर्ण रही न्यूजीलैंड टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने जब 25 ओवर के बाद 79/7 का स्कोर बनाया था, तब बारिश के चलते खेल रोका गया। उसके बाद मैच को कम ओवर का करने का सोचा गया, लेकिन फिर से तेज बारिश आने पर मैच को रद्द घोषित कर दिया। इससे दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक बांट दिया गया। यह बंटवारा न्यूजीलैंड को भारी पड़ गया। वह 5वें स्थान के साथ सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई।

फायदा दक्षिण अफ्रीका ने इस तरह बनाई सेमीफाइनल में जगह न्यूजीलैंड 5 मैचों में 1 जीत, 2 हार और 2 बेनतीजा के चलते 4 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है। पाकिस्तान टीम 3 हार और 2 बेनतीजा रहे मैचों के कारण 2 अंकों के साथ अंतिम पायदान पर है। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका ने 4 जीत और 1 हार के बाद 8 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। ऑस्ट्रेलिया टीम 9 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है।