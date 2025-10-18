महिला वनडे विश्व कप 2025: न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ा

महिला वनडे विश्व कप 2025: न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ा
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम और पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के बीच महिला वनडे विश्व कप 2025 का 19वां मैच भी बारिश के कारण बेनतीजा रहा है। मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 25 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 92 रन बना लिए थे, लेकिन तभी बारिश आ गई। उसके बाद मैच शुरू नहीं हो पाया। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है।
दुर्भाग्य
बारिश के बीच दुर्भाग्यपूर्ण रही न्यूजीलैंड टीम
पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने जब 25 ओवर के बाद 79/7 का स्कोर बनाया था, तब बारिश के चलते खेल रोका गया। उसके बाद मैच को कम ओवर का करने का सोचा गया, लेकिन फिर से तेज बारिश आने पर मैच को रद्द घोषित कर दिया। इससे दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक बांट दिया गया। यह बंटवारा न्यूजीलैंड को भारी पड़ गया। वह 5वें स्थान के साथ सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई।
फायदा
दक्षिण अफ्रीका ने इस तरह बनाई सेमीफाइनल में जगह
न्यूजीलैंड 5 मैचों में 1 जीत, 2 हार और 2 बेनतीजा के चलते 4 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है। पाकिस्तान टीम 3 हार और 2 बेनतीजा रहे मैचों के कारण 2 अंकों के साथ अंतिम पायदान पर है। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका ने 4 जीत और 1 हार के बाद 8 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। ऑस्ट्रेलिया टीम 9 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है।
जानकारी
कोलंबो में रद्द हुए हैं चारों मैच
वनडे विश्व कप 2025 में अब तक 4 मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहे हैं। दिलचस्प रूप से ये चारों मैच कोलंबो में खेले गए हैं। दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच 18वां मैच भी बारिश से बाधित रहा था।