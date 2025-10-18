बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज: रिशाद हुसैन ने चटकाए 6 विकेट, ये बनाए रिकॉर्ड्स 

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के स्पिनर रिशाद हुसैन ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ ढाका के शेर-ए बांग्ला स्टेडियम में खेले गए वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में घातक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट अपने नाम किए। यह उनके वनडे करियर का पहला ही 5 विकेट हॉल रहा। उनकी गेंदबाजी की बदौलत ही मेजबान टीम को मैच में 74 रनों से एकतरफा जीत दर्ज करने में मदद मिली। आइए रिशाद की गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

गेंदबाजी कैसी रही रिशाद की गेंदबाजी? रिशाद ने 208 रन का लक्ष्य लेकर उतरी केरेबियन टीम को 51 रन के कुल स्कोर पर एलिक अथानाजे (27) के रूप में पहला झटका देते हुए मैच में अपने विकेटों का खाता खोला। इसके बाद उन्होंने घातक गेंदबाजी करते हुए कीसी कार्टी (9), ब्रैंडन किंग (44), शेरफेन रदरफोर्ड (0), रोस्टन चेज (6) और जेडेन सील्स (3) को भी अपना शिकार बनाया। उन्होंने अपने कोटे के 9 ओवर में 35 रन खर्च करते हुए ये सफलताएं अर्जित की।

रिकॉर्ड वनडे में 6 विकेट लेने वाले पहले बांग्लादेशी स्पिनर बने रिशाद रिशाद अब वनडे में 6 विकेट लेने वाले पहले बांग्लादेशी स्पिनर बन गए हैं। उनसे पहले तैजुल इस्लाम (5/28) बांग्लादेश के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्पिनर थे। इसी तरह रिशाद अब एक मैच में 6 विकेट लेने वाले चौथे बांग्लादेशी गेंदबाज भी हैं। वह इस प्रदर्शन के साथ अब अपने हमवतन तेज गेंदबाज मशरफे मुर्तजा (6/26 बनाम केन्या), रुबेल हुसैन (6/26 बनाम न्यूजीलैंड) और मुस्तफिजुर रहमान (6/43 बनाम भारत) की सूची में शामिल हो गए हैं।

करियर कैसा रहा है रिशाद का वनडे करियर? रिशाद ने 2023 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। वह अब तक 12 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 12 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 33.94 की औसत से 16 विकेट चटकाने में सफल रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 4 विकेट हॉल भी नहीं लिया था। इसी तरह वह 10 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 16.75 की औसत से 134 रन बनाने में भी सफल रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 48 रन का रहा है।