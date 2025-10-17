महिला वनडे विश्व कप 2025: लौरा वोल्वार्ड्ट और तजमिन ब्रिट्स ने जड़े अर्धशतक, जानिए आंकड़े

महिला वनडे विश्व कप 2025: लौरा वोल्वार्ड्ट और तजमिन ब्रिट्स ने जड़े अर्धशतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
महिला वनडे विश्व कप 2025 के 18वें मैच में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने मेजबान श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम को 10 विकेट से हरा दिया। यह उसकी इस विश्व कप में चौथी जीत रही है। मैच में प्रोटियाज कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट (60*) और तजमिन ब्रिट्स (55*) ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी खेली। इन दोनों की पारियों से ही प्रोटियाज टीम मैच में 10 विकेट से जीत दर्ज करने में सफल रही। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही वोल्वार्ड्ट और ब्रिट्स की पारी और साझेदारी?
दक्षिण अफ्रीका को वोल्वार्ड्ट और ब्रिट्स ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों 10 ओवर में 68 रन जोड़ते हुए टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया था। इसके बाद दोनों ने हाथ खोलते हुए टीम को आसान जीत दिला दी। वोल्वार्ड्ट पारी में 47 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 60 रन बनाकर नाबाद रही। इसी तरह ब्रिट्स पारी में 42 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 55 रन बनाकर नाबाद रही।
करियर
कैसा रहा है वोल्वार्ड्ट का वनडे करियर?
वोल्वार्ड्ट ने साल 2016 में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। उसके बाद से अब तक वह 115 मैच खेल चुकी हैं, जिसकी 114 पारियों में 48.79 की औसत और 72.33 की स्ट्राइक रेट से 4,831 रन बनाने में सफल रही हैं। इस दौरान उन्होंने 37 अर्धशतक के अलावा 9 शतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 184 रन का रहा है। वह 8 बार बिना खाता खोले भी आउट हुई हैं।
करियर
कैसा रहा है ब्रिट्स का वनडे करियर?
ब्रिट्स ने साल 2021 में पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। उसके बाद से अब तक वह 44 मैच खेल चुकी हैं, जिसकी 44 पारियों में 38.53 की औसत और 81.82 की स्ट्राइक रेट से 1,580 रन बनाने में सफल रही हैं। इस दौरान उन्होंने 7 अर्धशतक के अलावा 7 शतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 171 रन का रहा है। वह 2 बार बिना खाता खोले भी आउट हुई हैं।