महिला वनडे विश्व कप 2025: लौरा वोल्वार्ड्ट और तजमिन ब्रिट्स ने जड़े अर्धशतक, जानिए आंकड़े

बल्लेबाजी कैसी रही वोल्वार्ड्ट और ब्रिट्स की पारी और साझेदारी? दक्षिण अफ्रीका को वोल्वार्ड्ट और ब्रिट्स ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों 10 ओवर में 68 रन जोड़ते हुए टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया था। इसके बाद दोनों ने हाथ खोलते हुए टीम को आसान जीत दिला दी। वोल्वार्ड्ट पारी में 47 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 60 रन बनाकर नाबाद रही। इसी तरह ब्रिट्स पारी में 42 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 55 रन बनाकर नाबाद रही।

करियर कैसा रहा है वोल्वार्ड्ट का वनडे करियर? वोल्वार्ड्ट ने साल 2016 में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। उसके बाद से अब तक वह 115 मैच खेल चुकी हैं, जिसकी 114 पारियों में 48.79 की औसत और 72.33 की स्ट्राइक रेट से 4,831 रन बनाने में सफल रही हैं। इस दौरान उन्होंने 37 अर्धशतक के अलावा 9 शतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 184 रन का रहा है। वह 8 बार बिना खाता खोले भी आउट हुई हैं।