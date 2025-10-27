महिला वनडे विश्व कप 2025: जानिए सेमीफाइनल से जुड़ी सभी अहम बातें 

इस समय खेले जा रहे महिलाओं के वनडे विश्व कप 2025 के लीग स्टेज के मुकाबले समाप्त हो चुके हैं और अब 29 अक्टूबर से सेमीफाइनल मैचों की शुरुआत होगी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने नॉकआउट मैचों में अपना स्थान सुनिश्चित किया, जबकि न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों का सफर समाप्त हो गया। इस बीच सेमीफाइनल से जुड़ी सभी जानकारी पर एक नजर डालते हैं।

सेमीफाइनल 29 और 30 अक्टूबर को होंगे सेमीफाइनल वनडे विश्व कप के दोनों सेमीफाइनल मैच 29 और 30 अक्टूबर को होने हैं। सबसे पहले इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम 29 अक्टूबर को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम से भिड़ेगी। अगले दिन ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम का मुकाबला नवी मुंबई स्थित डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में भारत से होगा। ये दोनों सेमीफाइनल मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से शुरू होंगे।

लीग लीग स्टेज में ऐसा रहा शीर्ष टीमों का प्रदर्शन 7 बार की विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया 2025 लीग स्टेज तालिका में शीर्ष पर रही। कंगारू टीम ने अपने 7 में 6 मैच जीते, जबकि एक मैच बारिश के कारण रद्द रहा। 13 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम का नेट रन रेट +2.102 है। इंग्लिश टीम 11 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही। उन्होंने 5 मैच जीते और 1 में हार झेली। दक्षिण अफ्रीकी टीम 5 जीत और 2 हार के साथ तीसरे स्थान पर रही।

भारत ऐसा रहा भारतीय टीम का सफर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम के नतीजे मिले-जुले रहे हैं। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीते। अच्छी शुरुआत के बाद भारत को दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ नजदीकी हार मिली। इसके बाद भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम मुकाबले में जीत दर्ज की। वहीं, बांग्लादेश के खिलाफ भारत का आखिरी मुकाबला बारिश के कारण रद्द हुआ। भारतीय टीम+0.628 के नेट रन रेट के साथ चौथे स्थान पर रही।