रणजी ट्रॉफी के इतिहास में इन बल्लेबाजों ने लगाए हैं सबसे तेज दोहरे शतक
क्या है खबर?
इस समय खेली जा रही रणजी ट्रॉफी में बल्ले और गेंद के बीच बेहद रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ गेंदबाज हैट्रिक ले रहे हैं तो दूसरी तरफ बड़ी पारियां भी देखने को मिली हैं। फिलहाल भारतीय टेस्ट टीम से बाहर चल रहे पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी में दोहरा शतक लगाया। इस बीच रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।
#1
तन्मय अग्रवाल (119 गेंद, 2024)
तन्मय अग्रवाल रणजी ट्रॉफी 2024 इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 119 गेंद में दोहरा शतक पूरा किया था। उन्होंने हैदराबाद से खेलते हुए अरुणाचल प्रदेश क्रिकेट टीम के खिलाफ प्लेट ग्रुप के मुकाबले में ये कारनामा किया था। सलामी बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आए तन्मय ने 147 गेंदों में अपनी पारी को तिहरा शतक में तब्दील किया था। वह इस घरेलू टूर्नामेंट में सबसे तेज तिहरा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज भी हैं।
#2
रवि शास्त्री (123 गेंद, 1985)
रणजी ट्रॉफी के इतिहास का दूसरा सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने का रिकॉर्ड पूर्व ऑलराउंडर रवि शास्त्री के नाम पर दर्ज है। शास्त्री ने जनवरी 1985 में बड़ौदा क्रिकेट टीम के खिलाफ मुंबई के लिए खेलते हुए मात्र 123 गेंदों में दोहरा शतक बनाया था। उन्होंने मुंबई की दूसरी पारी के दौरान ये कारनामा किया था। वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया वो मैच आखिरकार ड्रॉ पर समाप्त हुआ था।
#3
पृथ्वी शॉ (141 गेंद, 2025)
रणजी ट्रॉफी 2025-26 में पृथ्वी ने महाराष्ट्र क्रिकेट टीम की ओर से चंडीगढ़ क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच में दोहरा शतक लगाया। उन्होंने महज 141 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया। वह अपनी पारी में 156 गेंदों में 29 चौके और 5 छक्कों से 222 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने सिद्धेश वीर (62) के साथ दूसरे विकेट के लिए 197 रन की साझेदारी भी की। यह महाराष्ट्र के लिए उनका पहला रणजी शतक भी था।
जानकारी
पृथ्वी शॉ ने अपने प्रथम श्रेणी करियर का कुल 14वां शतक लगाया
पृथ्वी ने अपने प्रथम श्रेणी करियर में अब तक 60 मैच खेले हैं और उसकी 106 पारियों में 46 से ज्यादा की औसत से 4,861 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 14 शतक और 16 अर्धशतक भी अपने नाम किए हैं।