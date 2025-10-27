रणजी ट्रॉफी के इतिहास में इन बल्लेबाजों ने लगाए हैं सबसे तेज दोहरे शतक

#1 तन्मय अग्रवाल (119 गेंद, 2024) तन्मय अग्रवाल रणजी ट्रॉफी 2024 इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 119 गेंद में दोहरा शतक पूरा किया था। उन्होंने हैदराबाद से खेलते हुए अरुणाचल प्रदेश क्रिकेट टीम के खिलाफ प्लेट ग्रुप के मुकाबले में ये कारनामा किया था। सलामी बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आए तन्मय ने 147 गेंदों में अपनी पारी को तिहरा शतक में तब्दील किया था। वह इस घरेलू टूर्नामेंट में सबसे तेज तिहरा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज भी हैं।

#2 रवि शास्त्री (123 गेंद, 1985) रणजी ट्रॉफी के इतिहास का दूसरा सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने का रिकॉर्ड पूर्व ऑलराउंडर रवि शास्त्री के नाम पर दर्ज है। शास्त्री ने जनवरी 1985 में बड़ौदा क्रिकेट टीम के खिलाफ मुंबई के लिए खेलते हुए मात्र 123 गेंदों में दोहरा शतक बनाया था। उन्होंने मुंबई की दूसरी पारी के दौरान ये कारनामा किया था। वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया वो मैच आखिरकार ड्रॉ पर समाप्त हुआ था।

#3 पृथ्वी शॉ (141 गेंद, 2025) रणजी ट्रॉफी 2025-26 में पृथ्वी ने महाराष्ट्र क्रिकेट टीम की ओर से चंडीगढ़ क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच में दोहरा शतक लगाया। उन्होंने महज 141 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया। वह अपनी पारी में 156 गेंदों में 29 चौके और 5 छक्कों से 222 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने सिद्धेश वीर (62) के साथ दूसरे विकेट के लिए 197 रन की साझेदारी भी की। यह महाराष्ट्र के लिए उनका पहला रणजी शतक भी था।