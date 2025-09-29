महिला वनडे विश्व कप 2025: भारत बनाम श्रीलंका मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम वनडे विश्व कप 2025 के अपने पहले मैच में 30 सितंबर को श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम से भिड़ेगी। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम टूर्नामेंट की जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी। भारत ने हाल ही में अपने अभ्यास मैच में न्यूजीलैंड को हराया था। दूसरी तरफ श्रीलंकाई टीम को अपने अभ्यास मैच में बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त मिली थी। आइए मुकाबले के प्रीव्यू और महत्वपूर्ण बातों पर नजर डालते हैं।
हेड-टू-हेड
भारत का पलड़ा रहा है भारी
अब तक दोनों टीमों की भिड़ंत में भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है। क्रिकइंफो के मुताबिक, वनडे प्रारूप में अब तक दोनों टीमें कुल 35 मैचों में आमने-सामने हुई हैं, इनमें से 31 मैच भारत ने जीते हैं और सिर्फ 3 में शिकस्त का सामना किया है। इस बीच 1 मैच बेनतीजा भी रहा है। वनडे विश्व कप में भारत ने श्रीलंका को 3 मैचों में हराया है और 1 में हार झेली है।
भारत
इस संयोजन के साथ उतर सकती है भारतीय टीम
भारत को प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी से अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ सम्पन्न हुई वनडे सीरीज में इन बल्लेबाजों ने कमाल किया था। गेंदबाजी में रेणुका सिंह ठाकुर के कंधो पर दारोमदार होगा। संभावित एकादश: प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, राधा यादव, क्रांति गौड़, सयाली सतघरे और रेणुका सिंह ठाकुर।
श्रीलंका
ऐसी हो सकती है श्रीलंकाई टीम
श्रीलंका को अपनी कप्तान चमारी अट्टापट्टू से उम्दा प्रदर्शन की उम्मीद होगी। वह अपने अनुभव का फायदा उठाने की कोशिश करेंगी। श्रीलंकाई टीम में नीलाक्षी डी सिल्वा के प्रदर्शन पर भी नजरें रहेंगी। उन्होंने अभ्यास मैच में बांग्लादेश के खिलाफ अर्धशतक लगाते हुए अच्छी फॉर्म के संकेत दिए हैं। संभावित एकादश: हासिनी परेरा, विशमी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा, चमारी अट्टापट्टू (कप्तान), पिउमी बदलगे, नीलाक्षी डी सिल्वा, अनुष्का संजीवनी (विकेटकीपर), देवमी विहंगा, सुगंधिका कुमारी, मल्की मदारा, और इनोका राणावीरा।
प्रदर्शन
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें
हरमनप्रीत ने विश्व कप में 51.52 की उम्दा औसत के साथ 22 पारियों में 876 रन बनाए हैं। उन्होंने 3 शतक भी लगाए थे। श्रीलंकाई कप्तान अट्टापट्टू ने विश्व कप के इतिहास में 14 पारियों में 39.15 की औसत के साथ 509 रन बनाए हैं। उन्होंने 1 शतक और 4 अर्धशतक लगाए हैं। गेंदबाजी में स्नेह राणा ने इस साल 11 वनडे में 25 विकेट लिए हैं। देवमी विहंगा 2025 में 4 मैचों में 11 विकेट ले चुकी हैं।
जानकारी
कब और कहां देखें मैच?
भारत और श्रीलंका के बीच ये मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा।