महिला वनडे विश्व कप 2025: भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले ने तोड़ा दर्शकों का रिकॉर्ड

महिला वनडे विश्व कप 2025 को डिजिटल और टेलीविजन प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड स्तर पर दर्शक संख्या मिल रही है। 5 अक्टूबर को कोलंबो में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के बीच खेला गया मैच डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब तक का सबसे अधिक देखा गया मैच था। उस मैच को 2.84 करोड़ दर्शकों ने देखा और 187 करोड़ मिनट तक देखा गया, जिससे यह इतिहास का सबसे अधिक देखा जाने वाला महिला अंतरराष्ट्रीय मैच बन गया।

इजाफा दर्शकों की संख्या में हुआ इजाफा टूर्नामेंट के पहले 13 मैचों को 6 करोड़ दर्शक मिल चुके हैं, जो 2022 संस्करण की तुलना में 5 गुना अधिक हैं। कुल देखने का समय बढ़कर 700 करोड़ मिनट हो गया है, जो पिछले टूर्नामेंट की तुलना में 12 गुना ज्यादा है। यह भारत और उसके बाहर महिला क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण है। जियोहॉटस्टार व्यूअरशिप प्रमुख सिद्धार्थ शर्मा ने कहा कि दर्शकों की बढ़ती संख्या भारत में महिला खेलों में दर्शकों की बढ़ती रुचि को दर्शाती है।

अन्य भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच में भी बने रिकॉर्ड 12 अक्टूबर को विशाखापट्टनम में हुए भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच ने भी जियोहॉटस्टार पर 48 लाख दर्शकों की अधिकतम संख्या के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया। यह महिला क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता और विभिन्न प्लेटफार्मों पर बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित करने की इसकी क्षमता को और भी उजागर करता है। यह मैच एक करीबी मुकाबला था, जिसमें स्मृति मंधाना की तेज पारी एलिसा हीली के शतक के सामने फीकी पड़ गई, जिसने ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई।