टी-20 विश्व कप 2026 के लिए हुआ सभी 20 टीमों का फैसला, जानिए किन्हें मिला टिकट

UAE क्रिकेट टीम ने गुरुवार को एशिया-पूर्वी एशिया और प्रशांत क्वालीफायर में जापान क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हराते हुए टी-20 विश्व कप 2026 के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया। इसके साथ ही विश्व कप में हिस्सा लेने वाली सभी 20 टीमों का फैसला हो गया है। हालांकि, अभी भी क्वालीफायर टूर्नामेंट के कुछ मुकाबले बाकी हैं, लेकिन उनके नतीजों का विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने वाली टीमों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जीत UAE ने इस तरह हासिल किया टिकट UAE के खिलाफ अहम मैच में जापान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 116 रन ही बना पाई थी। हैदर अली के 20 रन देकर सर्वाधिक 3 विकेट अपने नाम किए। जवाब में UAE ने अलीशान शराफू तथा मुहम्मद वसीम के बीच हुई 70 रन की ओपनिंग साझेदारी की बदौलत 12.1 ओवर में 2 विकेट खोकर ही लक्ष्य हासिल कर लिया। UAE ने क्वालीफायर के शीर्ष स्थान में जगह बनाकर विश्व कप में जगह पक्की की है।

टीमें विश्व कप लिए इन टीमों ने किया क्वालीफाई UAE की इसी जीत के साथ अब विश्व कप में हिस्सा लेने वाली सभी 20 टीमें निर्धारित हो गई है। इस विश्व कप में मेजबान भारतीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम के अलावा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, नेपाल, ओमान, UAE, इटली, नीदरलैंड, नामीबिया, अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड की टीमें हिस्सा लेंगी। कनाडा ने अमेरिकन क्ववालीफायर, इटली और नीदरलैंड ने यूरोप क्वालीफायर के जरिए अपनी जगह पक्की की है।