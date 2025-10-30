महिला वनडे विश्व कप 2025, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया: सेमीफाइनल मुकाबले में बारिश आई तो क्या होगा? 

मौसम कैसा रहेगा मौसम का हाल? नवी मुंबई का मौसम पूरे हफ्ते अनिश्चित बना हुआ है और गुरुवार (30 अक्टूबर) को भी हालात कुछ अलग नहीं हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, सुबह हल्की बूंदाबांदी और दिनभर आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। हालांकि, दोपहर तक मौसम साफ हो सकता है। इसके बाद भी बीच-बीच में होने वाली बारिश भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले इस अहम सेमीफाइनल मुकाबले में बाधा डाल सकती है।

रिजर्व सेमीफाइनल मुकाबले के लिए रखा गया है रिजर्व डे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने विश्व कप के सभी नॉकआउट मैचों के लिए रिजर्व डे रखा है। अगर 30 अक्टूबर को बारिश के कारण खेल नहीं हो पाता है तो मुकाबला 31 अक्टूबर को जारी रहेगा। हालांकि, यदि उस दिन भी मौसम खराब रहा तो ग्रुप स्टेज में बेहतर अंक तालिका स्थिति के आधार पर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचेगी। यह स्थिति भारत के अभियान को खत्म कर देगी, जो प्रशंसकों के लिए बेहद निराशाजनक होगा।

परेशानी बारिश के कारण कई मुकाबले हुए हैं रद्द इस टूर्नामेंट में बारिश से बाधित मैच आम बात बन गई है, जहां कई मुकाबले अधूरे रह गए। भारत को अपने पिछले मैच में भी न्यूजीलैंड के खिलाफ इसी मैदान पर ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था, जिसमें ओवर घटाए गए थे। मौसम का यही रुख देखते हुए ग्राउंड स्टाफ और प्रशंसक दोनों ही उम्मीद कर रहे हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह अहम सेमीफाइनल मुकाबला बिना रुकावट के पूरा हो सके।