महिला वनडे विश्व कप 2025: भारत और दक्षिण अफ्रीका का एक-दूसरे के खिलाफ कैसा रहा प्रदर्शन?

महिला वनडे विश्व कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारतीय महिला क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के बीच 2 नवंबर को मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। मौजूदा संस्करण में भारतीय टीम का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है और वह 4 जीत और 3 हार के साथ फाइनल में पहुंची है। प्रोटियाज टीम 6 जीत और 2 हार के साथ खिताबी मुकाबले में पहुंची है। आइए दोनों टीमों के एक-दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन पर नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारी रहा भारत का पलड़ा वनडे प्रारूप में दोनों टीमों के बीच भारत का पलड़ा भारी रहा है। दोनों टीमें 34 बार आमने सामने हुई हैं, इनमें से 20 मुकाबलों में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है और 13 मुकाबले प्रोटियाज टीम ने अपने नाम किए हैं। इसी तरह एक मुकाबला अनिर्णित रहा है। दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबलों में सर्वोच्च स्कोर 321 रन है, जो भारतीय टीम ने बनाया था। इसी तरह सबसे कम टीम स्कोर 80 रन का रहा है।

मुकाबला वनडे विश्व कप में दोनों टीमों में बराबरी का रहा है मुकाबला वनडे विश्व कप में दोनों टीमें अब तक 6 बारआमने-सामने हुई हैं, जिनमें मुकाबला बराबरी का रहा है। दोनों ही टीमों ने 3-3 मैचों में जीत दर्ज की है। मौजूद विश्व कप के ग्रुप चरण में दोनों टीमों के बीच हुई मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका टीम ने 3 विकेट से जीत दर्ज की थी। ऐसे में फाइनल मुकाबले में वह मानसिक मजबूती के साथ उतरेगी। दूसरी ओर भारतीय टीम अपने ओवरऑल प्रदर्शन को देखते हुए राहत महसूस कर सकती है।

प्रदर्शन इन भारतीय खिलाड़ियों ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किया बेहतरीन प्रदर्शन प्रोटियाज टीम के खिलाफ भारत से सर्वाधिक रन सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने बनाए हैं। उन्होंने 19 मैचों में 51.61 की औसत से 929 रन बनाए है। पूर्व कप्तान मिताली राज ने 26 मैचों में 46.42 की औसत से 882 रन बनाए हैं। मौजूदा कप्तान हरमनप्रीत कौर 27 मैचों में 50.68 की औसत से 811 रन बनाए हैं। झूलन गोस्वामी 20 मैचों में सर्वाधिक 34 विकेट और शिखा पांडे 14 मैचों में 25 विकेट लेने में सफल रही है।