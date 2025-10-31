टी-20 अंतरराष्ट्रीय: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम द्वारा बनाए गए सबसे बड़े टीम स्कोर 

टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में भारतीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बीच हमेशा रोमांचक मुकाबले और रनों की बरसात देखने को मिली है। दोनों टीमें जब भी आमने-सामने होती हैं, बल्लेबाजों का दमदार प्रदर्शन देखने लायक होता है। खासकर भारतीय टीम ने कई मौकों पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर खबर ली है और विशाल स्कोर खड़े किए हैं। ऐसे में आइए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम द्वारा बनाए गए स्कोर पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 235/4, साल 2023 साल 2023 में भारतीय टीम ने तिरुवनंतपुरम के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 235/4 का स्कोर बना दिया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। यशस्वी जायसवाल के बल्ले से 53, रुतुराज गायकवाड़ ने 58 और ईशान किशन ने 52 रन की शानदार पारियां खेली थी। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 191/9 का स्कोर ही बना पाई और मुकाबला 44 रन से हार गई थी। प्रसिद्ध कृष्णा और रवि बिश्नोई ने 3-3 विकेट लिए थे।

#2 222/3, साल 2023 2023 में ही भारतीय टीम ने गुवाहाटी में कंगारू टीम के खिलाफ 222/3 का स्कोर बना दिया था। गायकवाड़ ने मुकाबले में शानदार शतकीय पारी खेली थी। उन्होंने 57 गेंदों का सामना किया था और 123 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 13 चौके और 7 छक्के निकले थे। इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद भारतीय टीम को उस मुकाबले में 5 विकेट से हार मिली थी। ग्लेन मैक्सवेल ने 104* रन की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी।

#3 209/8, साल 2023 साल 2023 में विशाखापट्टनम के मैदान पर भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया टीम के बीच टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला गया था। उस मुकाबले में भारतीय टीम ने 19.5 ओवर में बल्लेबाजी करते हुए 209/8 का स्कोर बनाया था। कंगारू टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 208/3 का स्कोर बनाया था। जवाब में सूर्यकुमार यादव ने 80 रन की शानदार पारी खेली थी। सूर्यकुमार ने 9 चौके और 4 छक्के लगाए थे। भारतीय टीम ने 2 विकेट से मुकाबला जीता था।