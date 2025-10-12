महिला वनडे विश्व कप 2025: हरलीन देओल ने पूरे किए 1,000 वनडे रन, जानिए आंकड़े

करियर

कैसा रहा है हरलीन का वनडे करियर?

हरलीन ने साल 2019 में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। वह अब तक 34 वनडे मैचों की 33 पारियों में 34 से अधिक की औसत से 1,000 से अधिक रन बनाने में सफल रही हैं। उनके नाम एक शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 115 रन का रहा है। इससे पहले टूर्नामेंट में देओल ने वनडे क्रिकेट में अपने 100 चौके भी पूरे किए थे।