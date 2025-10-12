महिला वनडे विश्व कप 2025: हरलीन देओल ने पूरे किए 1,000 वनडे रन, जानिए आंकड़े

महिला वनडे विश्व कप 2025: हरलीन देओल ने पूरे किए 1,000 वनडे रन, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज हरलीन देओल ने महिला वनडे विश्व कप 2025 के 13वें मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी करते बड़ी उपलब्धि हासिल की। अपनी पारी का 12वां रन बनाते ही उनके वनडे क्रिकेट में 1,000 वनडे रन पूरे हो गए। 27वर्षीय यह बल्लेबाज सीमित ओवर की क्रिकेट में भारत की प्रमुख मध्यक्रम की बल्लेबाज हैं। आइए हरलीन के आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
उपलब्धि
भारत के लिए 1,000 रन पूरे करने वाली 13वीं बल्लेबाज
हरलीन भारत के लिए 1,000 वनडे रन पूरे करने वाली 13वीं महिला बल्लेबाज बनी हैं। इस सूची में पूर्व कप्तान मिताली राज (7,805) पहले, स्मृति मंधाना (5,022) दूसरे, हरमनप्रीत कौर (4,208*) तीसरे, अंजुम चोपड़ा (2,856) चौथे, दीप्ति शर्मा (2,606) 5वें, पूनम राउत (2,299) छठे, जया शर्मा (2,091) 7वें, अंजू जैन (1,729) 8वें, जेमिमा रोड्रिग्स (1,489) 9वें, झूलन गोस्वामी (1,228) 10वें, ऋचा घोष (1,041) 11वें और हेमलता काला (1,023) 12वें नंबर पर हैं।
करियर
कैसा रहा है हरलीन का वनडे करियर?
हरलीन ने साल 2019 में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। वह अब तक 34 वनडे मैचों की 33 पारियों में 34 से अधिक की औसत से 1,000 से अधिक रन बनाने में सफल रही हैं। उनके नाम एक शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 115 रन का रहा है। इससे पहले टूर्नामेंट में देओल ने वनडे क्रिकेट में अपने 100 चौके भी पूरे किए थे।