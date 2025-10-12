दिल्ली टेस्ट: भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में दिखाया संघर्ष, ऐसा रहा तीसरा दिन

बल्लेबाजी कैम्पबेल और होप ने खेली जुझारू पारी वेस्टइंडीज को दूसरी पारी में 35 रन पर 2 झटके लग गए थे। उसके बाद सलामी बल्लेबाज कैम्पबेल ने होप के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया। इस दौरान दोनों ने शतकीय साझेदारी करते हुए अपने-अपने अर्धशतक पूरे किए। कैम्पबेल अब तक पारी में 9 चौके और 2 छक्के जड़ चुके हैं, जबकि होप 8 चौके और 2 छक्के जड़कर डटे हुए हैं।

पारी ऐसी रही थी वेस्टइंडीज की पहली पारी वेस्टइंडीज की पहली पारी में शुरुआत कुछ खास नहीं रही। उसे 21 रन के कुल स्कोर पर जॉन कैम्पबेल (10) के रूप में पहला झटका लग गया था। उसके बाद तेजनारायण चंद्रपॉल (34) और एलिक अथानाजे (41) ने 66 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूती दी, लेकिन उसके बाद शाई होप (36) के अलावा अन्य कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। यही कारण रहा कि पूरी टीम 81.5 ओवर में 248 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गई।

संघर्ष वेस्टइंडीज के पुछल्ले बल्लेबाजों ने पहली पारी में किया संघर्ष वेस्टइंडीज के पुलल्ले बल्लेबाजों ने खासा संघर्ष दिखाया। टीम को 175 के स्कोर पर जोमेल वार्रिकन (1) के रूप में 8वां झटका लगया था, लेकिन उसके बाद खैरी पियरे (23) और एंडरसन फिलिप (24*) ने कड़ा संघर्ष करते हुए 98 गेंदों में 46 रन की साझेदारी निभाई। इस साझेदारी को जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा। उसके बाद जायडन सील्स (13) ने फिलिप का साथ दिया और 10वें विकेट के लिए 27 रन की साझेदारी कर भारत को विकेट के लिए तरसाया।

गेंदबाजी कुलदीप ने पहली पारी में चटकाए 5 विकेट वेस्टइंडीज की पहली पारी में भारत के लिए कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटकाए। यह उनके टेस्ट क्रिकेट में 5वां पांच विकेट हॉल रहा। उन्होंने एलिक अथानाजे (41), शाई होप (36), टेविन इमलाच (21), जस्टिन ग्रीव्स (18) और सील्स (13) को अपना शिकार बनाते हुए अपने 5 विकेट पूरे किए। उन्होंने 26.5 ओवर में 4 मेडन के साथ 82 रन देकर ये सफलताएं अर्जित की। उनके अलावा, रविंद्र जडेजा ने 3/46 के आंकड़े दर्ज किए।

रिकॉर्ड कुलदीप ने साल 2025 में भारत के लिए झटके सबसे ज्यादा विकेट कुलदीप साल 2025 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर भी बन गए हैं। उन्होंने इस साल अब तक 17 पारियों में 34 विकेट अपने नाम किए हैं। इस सूची में वरुण चक्रवर्ती (31 विकेट - 15 पारी) दूसरे, जडेजा (25 विकेट - 20 पारी) तीसरे, अक्षर पटेल (20 विकेट - 19 पारी) चौथे, सुंदर (11 विकेट - 13 पारी) 5वें और रवि बिश्नोई (5 विकेट - 5 पारी) छठे पायदान पर हैं।