महिला वनडे विश्व कप 2025: इंग्लैंड ने श्रीलंका को हराया, मैच में ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
महिला वनडे विश्व कप 2025 के 12वें मैच में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम को 89 रन से हराते हुए अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज की। कोलंबो में खेले गए मैच में इंग्लिश टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 253/9 का स्कोर बनाया था। जवाब में श्रीलंका की टीम 45.4 ओवर में 164 रन पर ही सिमट गई। मौजूदा टूर्नामेंट में यह श्रीलंका की दूसरी हार है। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इंग्लैंड ने इस तरह दर्ज की बड़ी जीत
इंग्लैंड ने 49 रन तक अपने 2 विकेट गंवा दिए थे। मुश्किल घड़ी में कप्तान नेट साइवर-ब्रंट (117), टैमी ब्यूमोंट (32) और हीथर नाइट (29) ने टीम का स्कोर 250 के पार पहुंचाया। जवाब में श्रीलंका की कोई भी बल्लेबाज लंबी पारी नहीं खेल पाई। हसनी परेरा (35) और हर्षिता समरविक्रमा (33) ही थोड़ा संघर्ष कर पाई, लेकिन यह जीत के लिए काफी नहीं था। इंग्लैंड से सोफी एक्लेस्टोन ने सर्वाधिक 4, ब्रंट और चार्लोट डीन ने 2-2 विकेट झटके।
गेंदबाजी
एक्लेस्टोन ने चौथी बार झटका 4 विकेट हॉल
इंग्लैंड के लिए एक्लेस्टोन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने नाम किए। श्रीलंका के खिलाफ पहला मैच खेलते हुए उन्होंने हसनी, कप्तान चमारी अट्टापट्टू (15), हर्षिता और कविशा दिलहारी (4) को पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने अपने कोटे के 10 ओवर में 3 मेडन के साथ महज 17 रन खर्च करते हुए ये सफलताएं अर्जित की। एक्लेस्टोन ने अपने करियर में चौथी बार 4 विकेट हॉल लेने का कारनामा किया है।
बल्लेबाजी
कैसी रही श्रीलंका की बल्लेबाजी?
श्रीलंका को 254 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 37 रन के कुल स्कोर पर पहला झटका लगा था। उसके बाद टीम ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और लगातार मैच से दूर जाती रही। हसनी और हर्षिता के अलावा नीलाक्षी डी सिल्वा (23) और अट्टापट्टू (15) ने विकेट पर रुकने का प्रयास किया। अन्य सभी बल्लेबाजों में किसी भी समय टीम को जीत दिलाने की काबीलियत नजर नहीं आई। यही उनकी हार का कारण रहा।
बल्लेबाजी
ब्रंट ने खेली शानदार शतकीय पारी
इंग्लैंड के लिए कप्तान ब्रंट ने शानदार शतकीय पारी खेली। उन्होंने हीथर नाइट (29) के साथ तीसरे विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी निभाई और फिर अन्य बल्लेबाजों के साथ उपयोगी साझेदारी करते हुए पहले अर्धशतक पूरा किया और फिर उसे शतक में तब्दील कर दिया। वह 117 गेंदों में 9 चौके और 2 छक्के जड़कर आउट हुईं। उनके अब 124 मैचों की 110 पारियों में 4,241 रन हो गए हैं। इसमें 10 शतक और 25 अर्धशतक शामिल हैं।
रिकॉर्ड
महिला वनडे विश्व कप में सर्वाधिक शतक
यह महिला वनडे विश्व कप में ब्रंट का 5वां शतक रहा है। वह इस टूर्नामेंट में इतिहास में सर्वाधिक शतक जड़ने वाली बल्लेबाज बन गई हैं। उन्होंने इस मामले में न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स, इंग्लैंड की जेनेट ब्रिटिन और चार्लोट एडवर्ड्स को पछाड़ दिया है, जिन्होंने 4-4 शतक जड़े हैं। ब्रंट के अब विश्व कप में 21 मैचों की 19 पारियों में 59.62 की औसत से 954 रन हो गए। इसमें 5 शतक के अलावा 2 अर्धशतक भी शामिल हैं।
रिकॉर्ड
वनडे विश्व कप में सबसे तेज 5 शतक ब्रंट के नाम
ब्रंट महिला वनडे विश्व कप में सर्वाधिक शतक बनाने के साथ ही सबसे तेज 5 शतक लगाने वाली बल्लेबाज भी बन गई हैं। उन्होंने 19 पारियों में यह कारनामा किया है। उनसे पहले इंग्लैंड की एडवर्ड्स ने 28 पारी, न्यूजीलैंड की बेट्स ने 29 पारी और इंग्लैंड की ही ब्रिटिन ने 35 पारियों में 4-4 शतक लगाए थे। ऐसे में ब्रंट का यह रिकॉर्ड अब लंबे समय तक क्रिकेट के पन्नों में दर्ज रह सकता है।