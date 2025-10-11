नेट साइवर-ब्रंट महिला वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक शतक जड़ने वाली बल्लेबाज बनीं

बल्लेबाजी कैसी रही साइवर-ब्रंट की पारी और साझेदारी? पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 52 रन के कुल स्कोर पर दूसरा झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आई ब्रंट ने हीथर नाइट (29) के साथ तीसरे विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी निभाई और फिर बाद की बल्लेबाजों के साथ भी उपयोगी साझेदारी करते हुए पहले अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर उसे शतक में तब्दील कर दिया। वह 117 गेंदों में 9 चौके और 2 छक्के से 117 रन बनाकर आउट हुईं।

रिकॉर्ड महिला वनडे विश्व कप में सर्वाधिक शतक यह महिला वनडे विश्व कप में ब्रंट का 5वां शतक रहा है। वह इस टूर्नामेंट में इतिहास में सर्वाधिक शतक जड़ने वाली बल्लेबाज बन गई हैं। उन्होंने इस मामले में न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स, इंग्लैंड की जेनेट ब्रिटिन और चार्लोट एडवर्ड्स को पछाड़ दिया है, जिन्होंने 4-4 शतक जड़े हैं। ब्रंट के अब विश्व कप में 21 मैचों की 19 पारियों में 59.62 की औसत से 954 रन हो गए। इसमें 5 शतक के अलावा 2 अर्धशतक भी शामिल हैं।

रिकॉर्ड वनडे विश्व कप में सबसे तेज 5 शतक ब्रंट के नाम ब्रंट महिला वनडे विश्व कप में सर्वाधिक शतक बनाने के साथ ही सबसे तेज 5 शतक लगाने वाली बल्लेबाज भी बन गई हैं। उन्होंने 19 पारियों में यह कारनामा किया है। उनसे पहले इंग्लैंड की एडवर्ड्स ने 28 पारी, न्यूजीलैंड की बेट्स ने 29 पारी और इंग्लैंड की ही ब्रिटिन ने 35 पारियों में 4-4 शतक लगाए थे। ऐसे में ब्रंट का यह रिकॉर्ड अब लंबे समय तक क्रिकेट के पन्नों में दर्ज रह सकता है।

प्रदर्शन श्रीलंका के खिलाफ कैसा रहा है ब्रंट का प्रदर्शन? ब्रंट का श्रीलंका के खिलाफ भी प्रदर्शन काफी सराहनीय रहा है। उन्होंने इस टीम के खिलाफ अब तक 12 मैचों की 10 पारियों में 74.71 की औसत और 120.22 की स्ट्राइक रेट से 523 रन बनाए हैं। इसमें 2 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 120 रन का रहा है। इसी तरह वह श्रीलंका के खिलाफ 7 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट लेने में भी सफल रही है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2/9 का रहा है।