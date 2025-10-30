महिला वनडे विश्व कप 2025: एलिस पेरी ने भारत के खिलाफ जड़ा 8वां अर्धशतक, जानिए आंकड़े 

पारी ऐसी रही पेरी की पारी और साझेदारी पेरी ने 88 गेंदों का सामना किया और 77 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 87.50 की रही। इस खिलाड़ी ने लिचफील्ड के साथ मिलकर 133 गेंदों में 155 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद बेथ मूनी के साथ उन्होंने 40 गेंदों में 40 रन जोड़े। पेरी ने 66 गेंदों का सामना करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। राधा यादव ने इस खिलाड़ी को पवेलियन भेजा।

जानकारी महिला वनडे विश्व कप में पेरी ने जड़ा 7वां अर्धशतक ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार पेरी ने महिला वनडे विश्व कप में अपना 7वां अर्धशतक जड़ा। उन्होंने विश्व कप में 32 मैचों खेले हैं और 49.88 की शानदार औसत से कुल 848 रन बनाए हैं जो इस ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर के शानदार वनडे करियर को दर्शाता है।