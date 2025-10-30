महिला वनडे विश्व कप 2025: एलिस पेरी ने भारत के खिलाफ जड़ा 8वां अर्धशतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
महिला वनडे विश्व कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में एलिस पेरी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी (77) खेली। ये उनके वनडे करियर का 37वां और भारत के खिलाफ 8वां अर्धशतक रहा। ऑस्ट्रेलिया टीम को पहला झटका बहुत जल्दी लग गया था। इसके बाद पेरी ने फीबी लिचफील्ड के साथ मिलकर टीम की पारी संभाली। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही पेरी की पारी और साझेदारी
पेरी ने 88 गेंदों का सामना किया और 77 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 87.50 की रही। इस खिलाड़ी ने लिचफील्ड के साथ मिलकर 133 गेंदों में 155 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद बेथ मूनी के साथ उन्होंने 40 गेंदों में 40 रन जोड़े। पेरी ने 66 गेंदों का सामना करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। राधा यादव ने इस खिलाड़ी को पवेलियन भेजा।
जानकारी
महिला वनडे विश्व कप में पेरी ने जड़ा 7वां अर्धशतक
ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार पेरी ने महिला वनडे विश्व कप में अपना 7वां अर्धशतक जड़ा। उन्होंने विश्व कप में 32 मैचों खेले हैं और 49.88 की शानदार औसत से कुल 848 रन बनाए हैं जो इस ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर के शानदार वनडे करियर को दर्शाता है।
करियर
पेरी के वनडे क्रिकेट में पूरा किया 4,500 रन
पेरी ने साल 2007 में अपना पहला वनडे मुकाबला न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 165 वनडे मुकाबले खेले हैं और इसकी 137 पारियों में 48.43 की औसत से 4,504 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 3 शतक और 37 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 112* रन रहा है। इस खिलाड़ी ने अपने वनडे करियर में सबसे ज्यादा रन (1,138) इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाए हैं।