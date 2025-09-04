एशिया कप 2025 के लिए UAE की टीम, शेड्यूल, इतिहास और अन्य प्रमुख जानकारी 

एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से होगी, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात (UAE) क्रिकेट टीम अपने अभियान का आगाज 10 सितंबर को होने वाले मैच से होगी। इस बार UAE की टीम की कप्तानी मुहम्मद वसीम करेंगे। टी-20 प्रारूप में होने वाला आगामी संस्करण दुबई और अबूधाबी में खेला जाना है, जिसमें UAE घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगी। इस बीच UAE की टीम, शेड्यूल, इतिहास और अन्य प्रमुख आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

टीम ऐसी है UAE की टीम दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मतिउल्लाह खान और बाएं हाथ के स्पिनर सिमरनजीत सिंह को भी एशिया कप के लिए 17 सदस्यीय टीम में मौका मिला है। ऐसी है UAE की टीम: मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, अर्यांश शर्मा (विकेटकीपर), आसिफ खान, ध्रुव पाराशर, एथन डिसूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मतिउल्लाह खान, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह और सगीर खान।

शेड्यूल ग्रुप-A में मौजूद हैं UAE की टीम एशिया कप 2025 में UAE की टीम ग्रुप-A में पाकिस्तान, ओमान और भारत के साथ मौजूद है। वसीम के नेतृत्व वाली टीम 10 सितंबर को भारत के खिलाफ मैच से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। इसके बाद 15 सितंबर को UAE के सामने ओमान की टीम होगी। आखिर में 17 सितंबर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विरुद्ध UAE अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेगी। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष-2 टीमें अगले चरण में प्रवेश करेंगी।

UAE एशिया कप इतिहास में UAE ने नहीं जीता है कोई मैच UAE की टीम ने अब तक एशिया कप के इतिहास में कुल 8 मैच खेले हैं और सभी में हार झेली है। वनडे प्रारूप में हुए एशिया कप में UAE ने 2 संस्करण (2004 और 2008 में) में 4 मैच खेले थे और उन्हें सब मैचों में हार मिली थी। टी-20 प्रारूप में हुए एशिया कप में UAE ने सिर्फ 2016 संस्करण में हिस्सा लिया, जिसमें सभी 4 मैचों में शिकस्त मिली।