महिला वनडे विश्व कप 2025: ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, ग्रेस हैरिस टूर्नामेंट से हुई बाहर 

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने हैरिस के बाहर होने के बाद हीथर ग्राहम को टीम में शामिल किया है, जो बुधवार और गुरुवार (24 और 25 सितंबर) को महिला राष्ट्रीय क्रिकेट लीग में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पहले दो मैचों के बाद भारत पहुंचकर टीम से जुड़ेगी। हैरिस वनडे विश्व कप 2022 में भी टीम का हिस्सा थी, लेकिन कोई मैच नहीं खेल पाई थी। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व कप टीम में जगह बनाई थी।

करियर

कैसा रहा है हैरिस का अंतरराष्ट्रीय करियर?

हैरिस को निचले क्रम में बड़े शॉट लगाने के लिए जानी जाता है। वह ऑस्ट्रेलिया के लिए 12 वनडे मैचों में केवल 16 रन बना पाई है और उन्होंने 12 विकेट भी अपने नाम किए हैं। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शानदार प्रदर्शन किया है। वह 54 टी-20 अंतराष्ट्रीय मैचों की 35 पारियों में एक अर्धशतक की मदद से 577 रन बनाने में सफल रही हैं। इसी तरह उन्होंने 13 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 9 विकेट भी चटकाए हैं।