रविचंद्रन अश्विन इंटरनेशनल लीग के साथ BBL में भी खेलेंगे, जानिए कैसा रहेगा कार्यक्रम
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्यास लेने के बाद अब दुनियाभर की लीग में खेलने के तैयार है। रिपोर्ट के अनुसार, अश्विन ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (BBL) और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में खेली जाने वाली इंटरनेशनल लीग टी-20 (ILT20) दोनों में खेल सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ILT20 नीलामी के लिए पंजीकरण भी करा लिया है और BBL की टीमों से भी बात चल रही है।
नीलामी
1 अक्टूबर को होगी ILT20 के लिए नीलामी
क्रिकबज के अनुसार, अश्विन काफी समय से ILT20 आयोजकों से बातचीत कर रहे थे और पिछले दिनों उन्होंने इसकी नीलामी के लिए पंजीयन भी करा लिया है। इस लीग के आगामी संस्करण के लिए 1 अक्टूबर की नीलामी होगी। इसी तरह वह BBL में खेलने के लिए कई टीमों से बातचीत कर रहे हैं, जिनमें सिडनी सिक्सर्स, सिडनी थंडर, रिकी पोंटिंग की होबार्ट हरिकेंस और टिम पेन की एडिलेड स्ट्राइकर्स शामिल हैं। हालांकि, वह एक ही टीम से जुड़ेंगे।
बयान
पंजीयन को लेकर अश्विन ने क्या कहा?
ILT20 लीग में पहली बार हो रही नीलामी के लिए पंजीयन की पुष्टि करते हुए अश्विन ने कहा, "मैंने नीलामी के लिए पंजीकरण करा लिया है। उम्मीद है 6 में से एक टीम मेरे लिए बोली लगाने में दिलचस्पी दिखाएगी।" हालांकि उन्होंने BBL को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन संकेत हैं कि कुछ दिनों में सब कुछ तय हो जाएगा। बता दें कि इस साल ILT20 में सीधा प्रवेश न मिलने से अश्विन को नीलामी में जाना पड़ा है।
कार्यक्रम
कैसा है दोनों टी-20 लीगों का कार्यक्रम?
रिपोर्ट के अनुसार, अश्विन के लिए दोनों लीगों में पूरा समय देना बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि दोनों लीगों के कार्यक्रम आपस में टकरा रहे हैं। ILT20 2 दिसंबर, 2025 से 4 जनवरी, 2026 तक खेली जाएगी, जबकि BBL का आयोजन 14 दिसंबर से 25 जनवरी तक होगा। मौजूदा स्थिति के नुसार, अश्विन ILT20 से शुरुआत करेंगे और फिर BBL के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। हालांकि, कार्यक्रम के आपस में टकराने के कारण BBL में इस साल उनकी उपलब्धता सीमित रहेगी।
छूट
अश्विन को संन्यास लेने के बाद मिली विदेशी लीग में खेलने की छूट
अश्विन ने 27 अगस्त को IPL से संन्यास का ऐलान कर दिया था। इसके साथ ही उनके विदेशी लीगों में खेलने का रास्ता भी खुल गया। दरअसल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के नियमानुसार कोई भी अनुबंधित खिलाड़ी संन्यास लेने तक विदेशी लीग में हिस्सा नहीं ले सकता है। ऐसे में अब अश्विन IPL से संन्यास लेने के बाद BCCI के सभी नियमों से मुक्त हो गए और विदेशी लीगों में खेलने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं।