रविचंद्रन अश्विन इंटरनेशनल लीग के साथ BBL में भी खेलेंगे, जानिए कैसा रहेगा कार्यक्रम

नीलामी 1 अक्टूबर को होगी ILT20 के लिए नीलामी क्रिकबज के अनुसार, अश्विन काफी समय से ILT20 आयोजकों से बातचीत कर रहे थे और पिछले दिनों उन्होंने इसकी नीलामी के लिए पंजीयन भी करा लिया है। इस लीग के आगामी संस्करण के लिए 1 अक्टूबर की नीलामी होगी। इसी तरह वह BBL में खेलने के लिए कई टीमों से बातचीत कर रहे हैं, जिनमें सिडनी सिक्सर्स, सिडनी थंडर, रिकी पोंटिंग की होबार्ट हरिकेंस और टिम पेन की एडिलेड स्ट्राइकर्स शामिल हैं। हालांकि, वह एक ही टीम से जुड़ेंगे।

बयान पंजीयन को लेकर अश्विन ने क्या कहा? ILT20 लीग में पहली बार हो रही नीलामी के लिए पंजीयन की पुष्टि करते हुए अश्विन ने कहा, "मैंने नीलामी के लिए पंजीकरण करा लिया है। उम्मीद है 6 में से एक टीम मेरे लिए बोली लगाने में दिलचस्पी दिखाएगी।" हालांकि उन्होंने BBL को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन संकेत हैं कि कुछ दिनों में सब कुछ तय हो जाएगा। बता दें कि इस साल ILT20 में सीधा प्रवेश न मिलने से अश्विन को नीलामी में जाना पड़ा है।

कार्यक्रम कैसा है दोनों टी-20 लीगों का कार्यक्रम? रिपोर्ट के अनुसार, अश्विन के लिए दोनों लीगों में पूरा समय देना बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि दोनों लीगों के कार्यक्रम आपस में टकरा रहे हैं। ILT20 2 दिसंबर, 2025 से 4 जनवरी, 2026 तक खेली जाएगी, जबकि BBL का आयोजन 14 दिसंबर से 25 जनवरी तक होगा। मौजूदा स्थिति के नुसार, अश्विन ILT20 से शुरुआत करेंगे और फिर BBL के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। हालांकि, कार्यक्रम के आपस में टकराने के कारण BBL में इस साल उनकी उपलब्धता सीमित रहेगी।