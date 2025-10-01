महिला वनडे विश्व कप 2025: एशले गार्डनर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया शतक, जानिए उनके आंकड़े

पारी ऐसी रही गार्डनर की पारी ऑस्ट्रेलिया ने जब 113 रन के स्कोर पर अपना चौथा विकेट खोया, तब गार्डनर क्रीज पर आई। उन्होंने इंदौर के होल्कर स्टेडियम में लगातार गिर रहे विकेटों के बावजूद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की। दाएं हाथ की इस अनुभवी बल्लेबाज ने अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। उन्होंने सिर्फ 77 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वह 83 गेंदों पर 16 चौकों और 1 छक्के की मदद से 115 रन बनाकर आउट हुई थी।

रिकॉर्ड गार्डनर ने हासिल की ये उपलब्धि गार्डनर वनडे विश्व कप में छठे या उससे नीचे के क्रम पर शतक लगाने वाली पहली महिला बल्लेबाज हैं। इससे पहले छठे या उससे निचले क्रम में सर्वोच्च स्कोर 2017 में वेस्टइंडीज की एलेक्स ब्लैकवेल ने बनाया था। उन्होंने भारत के खिलाफ 90 रन बनाए थे। वहीं इस सूची में तीसरे पायदान पर न्यूजीलैंड की मारिया फाहे हैं, जिन्होंने 2005 में भारत के खिलाफ 73* रन बनाए थे।

करियर ऐसा है गार्डनर का करियर गार्डनर ने 2017 में अपने वनडे करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अब तक 58 पारियों में 30.65 की औसत और 109.08 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,441 रन बनाए। उन्होंने अब तक 2 शतक के अलावा 7 अर्धशतक लगाए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 12 पारियों में 45.44 की औसत के साथ 409 रन बनाए। कीवी टीम के विरुद्ध उन्होंने 1 शतक के अलावा 2 अर्धशतक भी अपने नाम किए।