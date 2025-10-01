भारत बनाम वेस्टइंडीज: पहले टेस्ट मुकाबले का प्रीव्यू और जरुरी आंकड़े 

हेड-टू-हेड अब तक 100 टेस्ट में आपस में भिड़ी हैं दोनों भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 100 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इस दौरान भारतीय टीम को 23 मुकाबलों में जीत मिली है। वेस्टइंडीज ने 30 मैच अपने नाम किए हैं। दोनों टीमों के बीच 47 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। भारतीय सरजमीं पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 47 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं। 13 मैच भारतीय टीम ने जीते हैं और 14 में उसे हार मिली है। 20 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं।

भारत इस संयोजन के साथ उतर सकती है भारतीय टीम भारतीय कप्तान गिल ने संकेत दिए हैं कि भारतीय टीम एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज के साथ पहले टेस्ट में उतर सकती है। ऐसी स्थिति में जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, और मोहम्मद सिराज एक साथ नजर आ सकते हैं। भारत की संभावित एकादश: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह, और मोहम्मद सिराज।

वेस्टइंडीज ऐसी हो सकती है वेस्टइंडीज की प्लेइंग इलेवन वेस्टइंडीज के प्रमुख तेज गेंदबाज शमर जोसेफ और अलजारी जोसेफ इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में जेडन सील्स के कंधो पर तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी होगी। 23 वर्षीय युवा तेज गेंदबाज जेडिया ब्लेड्स अहमदाबाद में अपना टेस्ट डेब्यू कर सकते हैं। वेस्टइंडीज की संभावित एकादश: एलिक अथानाज़े, टेगनारिन चंद्रपॉल, केवलन एंडरसन, ब्रैंडन किंग, रोस्टन चेज (कप्तान), शाई होप (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वार्रिकन, जेडिया ब्लेड्स, खैरी पियरे, और जेडन सील्स।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें गिल इस साल टेस्ट में कमाल कर रहे हैं। उन्होंने 6 टेस्ट की 12 पारियों में 65.58 की औसत के साथ सर्वाधिक 787 रन बनाए हैं। उन्होंने इस बीच 4 शतक भी लगाए हैं। जायसवाल का घरेलू टेस्ट मैचों में औसत 60.61 का है। उन्होंने 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू में 171 रनों की शानदार पारी खेली थी। सील्स इस साल 22.43 की औसत से 16 टेस्ट विकेट लेकर शानदार फॉर्म में हैं।