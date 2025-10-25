महिला वनडे विश्व कप 2025: अलाना किंग ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ झटके 7 विकेट
क्या है खबर?
महिला वनडे विश्व कप 2025 के 26वें मैच में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की स्पिनर अलाना किंग ने दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट अपने नाम किए। यह उनका वनडे करियर में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन रहा। उनकी गेंदबाजी के कारण ही पूरी प्रोटियाज टीम 24 ओवर में 97 रन पर पवेलियन लौट गई। आइए अलाना की शानदार गेंदबाजी और करियर के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
गेंदबाजी
कैसी रही अलाना की गेंदबाजी?
अलाना ने टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी प्रोटियाज टीम को 43 रन के कुल स्कोर पर सुने लुस (6) के रूप में तीसरा झटका देते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। इसके बाद उन्होंने मरिजान कप्प (0), एनेरी डर्कसेन (5), क्लो ट्रायोन (0), सिनालो जाफ्ता (29), मसाबाता क्लास (4) और नादिन डी क्लर्क (14) को भी अपना शिकार बनाया। उन्होंने अपने कोटे के 7 ओवर में 2 मेडन के साथ 18 रन खर्च करते हुए ये सफलताएं अर्जित की।
रिकॉर्ड
ऑस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन वाली महिला खिलाड़ी
इस गेंदबाजी प्रदर्शन के साथ ही अलाना के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। वह अब महिला वनडे इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के लिए एक मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करने वाली खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में एलिस पेरी को पछाड़ दिया है, जिन्होंने 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ 7/22 के आंकड़े दर्ज किए थे। इसी तरह वह महिला वनडे विश्व कप इतिहास में 7 विकेट चटकाने वाली पहली महिला गेंदबाज भी बन गई है।
जानकारी
ऑस्ट्रेलिया के 2 बार 5 विकेट हॉल लेने वाली तीसरी गेंदबाज
अलाना ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे में 2 बार 5 विकेट हॉल लेने वाली केवल तीसरी गेंदबाज बनी हैं। उन्होंने इस मामले में लिन फुलस्टन और जेस जोनासेन की बराबरी कर ली है। इन दोनों ने भी 2-2 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं।
करियर
कैसा रहा है अलाना का वनडे करियर?
अलाना ने साल 2022 में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। वह अब तक 46 मैचों की 44 पारियों में 18.31 की औसत से 72 विकेट अपने नाम कर चुकी है। यह उनके वनडे करियर का दूसरा और प्रोटियाज टीम के खिलाफ पहला ही 5 विकेट हॉल रहा है। वह प्रोटियाज टीम के खिलाफ अब तक 5 मैचों में 8.26 की औसत और 4.20 की इकॉनमी रेट से 15 विकेट चटका चुकी हैं।