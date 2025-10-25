ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: विराट कोहली बने दूसरे सर्वाधिक वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज, जड़ा अर्धशतक

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: विराट कोहली बने दूसरे सर्वाधिक वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज, जड़ा अर्धशतक
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे में दमदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (74*) खेली। यह उनके वनडे करियर का 75वां और कंगारू टीम के खिलाफ 16वां अर्धशतक रहा। अपनी पारी का 53वां रन बनाते ही वह वनडे क्रिकेट इतिहास में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। आइए कोहली की पारी और वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही कोहली की पारी और साझेदारी?
भारत को 237 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 69 रन के कुल स्कोर पर पहला झटका लग गया था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए कोहली ने रोहित शर्मा (121*) के साथ पारी को आगे बढ़ाया और कमजोर गेंदों को सीमा रेखा के पार पहुंचाया। उन्होंने रोहित के साथ दूसरे विकेट के लिए नाबाद 161 रन की शतकीय साझेदारी निभाते हुए टीम को जीत दिलाई। वह 81 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 74 रन बनाकर नाबाद रहे।
रिकॉर्ड
ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले भारतीय
कोहली इस अर्धशतक के साथ ही ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं। यह उनका ऑस्ट्रेलिया में 12वां अर्धशतक रहा है। उन्होंने पूर्व दिग्गज सचिन और रोहित (11-11) को पीछे छोड़ दिया है। इसी तरह कोहली अब वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। यह उनका लक्ष्य का पीछा करते हुए 70वां अर्धशतक रहा। उन्होंने इस मामले में भी सचिन (69) को पीछे छोड़ दिया है।
उपलब्धि
कोहली ने संगाकारा को पछाड़ा
कोहली ने वनडे में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कुमार संगाकारा को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने वनडे करियर में 380 पारियों में 14,234 रन बनाए थे। कोहली के अब 305 मैच की 293 पारियों में 57 से अधिक की औसत से 14,255 रन हो गए हैं। वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड पूर्व दिग्गज सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज हैं, जिन्होंने 452 पारियों में 18,426 रन बनाए हैं।
करियर
कैसा रहा है कोहली का वनडे करियर?
कोहली ने साल 2008 में श्रीलंका के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। वह अब तक अपने वनडे करियर में 305 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 293 पारियों में 57 से अधिक की औसत और 93 से अधिक की स्ट्राइकर रेट के साथ 1,4255 रन बना चुके हैं। वह सबसे ज्यादा 51 शतक और 75 अर्धशतक अपने नाम कर चुके हैं। वनडे में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 183 रन का रहा है। वह 153 छक्के जड़ चुके हैं।