एशिया कप 2026: भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को हराया, बनाए ये रिकॉर्ड्स

शफाली 12 रन बनाकर आउट हुई और इस बीच उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपने 3000 रन पूरे किए।

शफाली ने 22 साल और 220 दिन की उम्र में ये आंकड़ा छूआ।

क्रिकबज के मुताबिक, उन्होंने आयरलैंड की गेबी लुईस का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 24 साल और 347 की उम्र में अपने 3,000 रन पूरे किए थे।

UAE की ईशा ओझा इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 27 साल और 139 दिन में ये आंकड़ा छूआ था।