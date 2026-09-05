शफाली वर्मा 3,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने वाली सबसे युवा बल्लेबाज बनी, बनाए ये रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
एशिया कप 2026 में पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच के दौरान भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज शफाली वर्मा ने अहम उपलब्धि हासिल की। दरअसल, उन्होंने जीत के लिए मिले 56 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 12 रन बनाए और इस बीच टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपने 3,000 रन पूरे किए। वह इस आंकड़े को छूने वाली सबसे युवा बल्लेबाज बनी। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
रिकॉर्ड
शफाली ने रचा इतिहास
शफाली ने 22 साल और 220 दिन की उम्र में ये आंकड़ा छूआ।
क्रिकबज के मुताबिक, उन्होंने आयरलैंड की गेबी लुईस का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 24 साल और 347 की उम्र में अपने 3,000 रन पूरे किए थे।
UAE की ईशा ओझा इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 27 साल और 139 दिन की उम्र में ये आंकड़ा छूआ था।
भारत की स्मृति मंधाना ने 27 साल और 171 दिन में ये मुकाम हासिल किया था।
सूची
3,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन वाली तीसरी भारतीय महिला बल्लेबाज
शफाली अब महिलाओं में 3,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली 16वीं खिलाड़ी बनी हैं।
भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर के बाद उन्होंने ये आंकड़ा पार किया है।
अब तक उन्होंने 114 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 28.08 की औसत और 137.46 की स्ट्राइक रेट के साथ 3,005 रन बनाए हैं।
इस बीच उन्होंने 81 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 19 अर्धशतक लगाए हैं।
शफाली
शफाली ने सादिया इक़बाल की पहली ही गेंद पर छक्का लगाया
शफाली ने महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय में पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाने का कारनामा दूसरी बार दोहराया है।
2026 में उन्होंने एजबस्टन में पाकिस्तान की सादिया इकबाल की पहली गेंद पर छक्का लगाया था।
उनसे पहले यह कमाल सिर्फ आयरलैंड की एमी हंटर ने 2025 में डबलिन में फातिमा सना की गेंद पर, और पापुआ न्यू गिनी की होलन डोरिगा ने 2026 में काठमांडू में सैमा तुहादेलनी की गेंद पर किया था।