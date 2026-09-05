शफाली वर्मा 3,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने वाली सबसे युवा बल्लेबाज बनी, बनाए ये रिकॉर्ड्स 

शफाली ने 22 साल और 220 दिन की उम्र में ये आंकड़ा छूआ।

क्रिकबज के मुताबिक, उन्होंने आयरलैंड की गेबी लुईस का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 24 साल और 347 की उम्र में अपने 3,000 रन पूरे किए थे।

UAE की ईशा ओझा इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 27 साल और 139 दिन की उम्र में ये आंकड़ा छूआ था।

भारत की स्मृति मंधाना ने 27 साल और 171 दिन में ये मुकाम हासिल किया था।