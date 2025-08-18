क्या एशिया कप के लिए भारतीय टीम में चुने जाएंगे श्रेयस अय्यर? जानिए उनका टी-20 करियर 

एशिया कप का आगामी संस्करण 9 सितंबर से टी-20 प्रारूप में खेला जाएगा, जिसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) जल्द ही टीम की घोषणा करने वाली है। इस बीच ऐसी भी खबरें हैं कि श्रेयस अय्यर की भारतीय टी-20 टीम में वापसी की संभावना है। वह आखिरी बार दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय खेलते हुए नजर आए थे। इस बीच उनके टी-20 क्रिकेट के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

आंकड़े भारत से 51 टी-20 अंतरराष्ट्रीय खेल चुके हैं अय्यर अय्यर ने भारत की ओर से अब तक 51 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 30.66 की औसत और 136.12 की स्ट्राइक रेट के साथ 1.104 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 74* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 8 अर्धशतक लगाए हैं। उन्होंने 2017 में अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। साल 2023 में उन्होंने सिर्फ 2 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खील थे, जिसमें उन्होंने कुल 61 रन बनाए थे।

टी-20 करियर शानदार रहा है अय्यर का टी-20 करियर अय्यर अपने टी-20 करियर में 6,500 से अधिक रन बना चुके हैं। दाएं हाथ के इस आक्रामक बल्लेबाज ने 240 टी-20 मैचों में 34.08 की औसत और 136.61 की स्ट्राइक रेट के साथ 6,578 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 3 शतक और 43 अर्धशतक लगाए हैं। इस प्रारूप में 147 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा है। इस बीच उन्होंने 286 छक्के और 102 चौके भी लगाए हैं।

IPL IPL 2025 में अय्यर का प्रदर्शन IPL 2025 में अय्यर ने 17 मैच की 17 पारियों में 5 बार नाबाद रहते हुए 50.33 की औसत से 604 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 6 अर्धशतक निकले और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 97* रन रहा था। उन्होंने IPL 2025 में 43 चौके और 39 छक्के लगाए। वह PBKS के लिए उस संस्करण सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उनकी कप्तानी में PBKS की टीम उपविजेता रही थी।