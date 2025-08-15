क्या भारत में खेलने वाले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो? जानिए क्या है पूरा मामला 

पुर्तगाल के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जल्द भारत में खेलते नजर आ सकते हैं। AFC चैंपियंस लीग-2 के ड्रॉ में सऊदी क्लब अल-नासर को ग्रुप-D में रखा गया है, जहां उनका सामना इंडियन सुपर लीग (ISL) की FC गोवा, इराक के अल जवरा FC और ताजिकिस्तान के FC इस्तिकोल से होगा। FC गोवा ने ISL 2024/25 सीजन में उपविजेता रहते हुए सुपर कप जीतकर प्लेऑफ में जगह बनाई और फिर अल सीब को हराकर टूर्नामेंट में अपना स्थान पक्का किया।

कप्तान अल-नासर के कप्तान हैं रोनाल्डो 5 बार के बैलन डे ऑर विजेता रोनाल्डो की कप्तानी वाली अल-नासर टीम सऊदी प्रो लीग में तीसरे स्थान पर रही थी और AFC चैंपियंस लीग एलीट के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी। अब उन्हें ACL-2 के ग्रुप-D में रखा गया है, जहां उनका मुकाबला FC गोवा, इराक के अल जवरा SC और ताजिकिस्तान के FC इस्तिकोल से होगा। टूर्नामेंट का ड्रॉ शुक्रवार को मलेशिया के कुआलालंपुर स्थित AFC हाउस में निकाला गया।

ग्रुप होम और अवे प्रारूप में खेला जाएगा टूर्नामेंट टूर्नामेंट का आयोजन होम और अवे प्रारूप में होगा, लेकिन FC गोवा के घरेलू मैच में रोनाल्डो खेलेंगे या नहीं, यह फिलहाल तय नहीं है। प्रतियोगिता में कुल 32 टीमें होंगी, जिन्हें वेस्ट और ईस्ट जोन में 16-16 टीमों में बांटा गया है। प्रत्येक जोन में 4-4 टीमों के 8 ग्रुप बनाए गए हैं। हर ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएंगी, जहां से खिताबी दौड़ और रोमांचक हो जाएगी।

मुकाबला कब खेले जाएंगे मुकाबले? ग्रुप चरण 16 सितंबर से 24 दिसंबर तक खेला जाएगा। इसके बाद अंतिम-16 दौर 10 से 19 फरवरी 2026 के बीच होगा। क्वार्टर फाइनल 3 से 12 मार्च और सेमीफाइनल 7 से 15 अप्रैल के बीच खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 16 मई 2026 को आयोजित होगा। इस शेड्यूल के साथ टूर्नामेंट करीब आठ महीने तक रोमांच भरता रहेगा, जिसमें हर चरण के साथ मुकाबले और भी कड़े और दिलचस्प होते जाएंगे, खासकर खिताब के दावेदारों के बीच।