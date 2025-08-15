वनडे क्रिकेट के इतिहास में भारत के खिलाफ इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

वनडे क्रिकेट के इतिहास में भारत के गेंदबाजों को दुनिया के कई दिग्गज बल्लेबाजों ने कड़ी चुनौती दी है। कुछ बल्लेबाज तो ऐसे रहे, जिन्हें भारत के खिलाफ खेलना हर बार पसंद आया। उनकी पारियों में कमाल के शॉट्स, धैर्य और मैच जिताने वाला प्रदर्शन सब कुछ देखने को मिला। ऐसे में आइए इस प्रारूप में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों पर एक नजर डालते हैं।

#1 सनथ जयसूर्या (2,899 रन) सूची में पहले स्थान पर श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सनथ जयसूर्या हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ अपना पहला मुकाबला साल 1990 में खेला था। आखिरी बार वह 2009 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 89 मैचों की 85 पारियों में 36.23 की औसत से 2,899 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 7 शतक और 14 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 189 रन रहा था।

#2 कुमार संगाकारा (2,700 रन) श्रीलंका के ही एक और पूर्व दिग्गज खिलाड़ी कुमार संगाकारा इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ अपना पहला मुकाबला साल 2000 में खेला था। आखिरी बार वह 2014 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 76 मुकाबले खेले थे और इसकी 71 पारियों में 39.70 की औसत से 2,700 रन बनाने में सफल रहे थे। उनके बल्ले से 6 शतक और 18 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 138* रन था।

#3 महेला जयवर्धने (2,666 रन) महेला जयवर्धने इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। श्रीलंका के इस पूर्व बल्लेबाज को भी भारत के खिलाफ बल्लेबाजी करना बेहद पसंद था। उन्होंने इस टीम के खिलाफ अपना पहला मुकाबला 1998 में खेला था। आखिरी बार वह 2014 में खेलते हुए नजर आए थे। जयवर्धने ने 87 मैचों की 84 पारियों में 35.07 की औसत से 2,666 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 4 शतक और 17 अर्धशतक निकले थे। जयवर्धने का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 128 रन था।