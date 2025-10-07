मार्नस लाबुशेन को भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से क्यों किया गया बाहर? जानिए आंकड़े

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ 19 अक्टूबर से खेली जाने वाली वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। इसमें प्रमुख बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन को जगह नहीं दी गई है। उनकी जगह मैट रेनशॉ को टीम में शामिल किया गया है। CA ने यह फैसला लाबुशेन के हाल ही वनडे प्रारूप में खराब प्रदर्शन को देखते हुए लिया है। ऐसे में आइए लाबुशेन के वनडे में प्रदर्शन पर नजर डालते हैं।

प्रदर्शन लाबुशेन का वनडे प्रारूप में हालिया प्रदर्शन लाबुशेन का हाल में वनडे प्रारूप में प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। उन्होंने पिछली 10 पारियों में 47 रन बनाए हैं। इस साल उन्होंने केवल 7 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 5 पारियों में 18.60 की सामान्य औसत से केवल 93 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसी तरह साल 2024 में उन्होंने 10 मैचों की 7 पारियों में 24.66 की औसत से 148 रन बनाए थे। उस दौरान उन्होंने नाबाद 77 रन के रूप में एक अर्धशतक जड़ा था।

करियर कैसा रहा है लाबुशेन का वनडे करियर? लाबुशेन ने साल 2020 में भारत के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। वह 66 वनडे मैच खेल चुके हैं, जिसकी 58 पारियों में 34.64 की औसत और 83.56 की स्ट्राइक रेट से 1,871 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 14 बार 50+ के स्कोर शामिल हैं, जिनमें 2 शतक भी शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 124 रन का रहा है। उन्होंने वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल में भारत के खिलाफ मैच जिताऊ पारी खेली थी।

टेस्ट टेस्ट क्रिकेट में भी खराब रहा है लाबुशेन का प्रदर्शन इस साल की शुरुआत में लाबुशेन को टेस्ट टीम से बाहर किया गया था। 2023-25 ​​विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में लाबुशेन की औसत 27.82 की रही और उन्होंने 20 मैचों में 974 रन बनाए। इसमें 36 पारियों में एक शतक और 8 अर्द्धशतक शामिल हैं। इस चक्र में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले किसी भी अन्य ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की औसत 34 से कम नहीं है। यही कारण है कि उन्हें अब वनडे टीम से भी बाहर किया गया है।