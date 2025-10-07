ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ घोषित की वनडे टीम, लाबुशेन को नहीं मिली जगह

ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ घोषित की वनडे टीम

लेखन Manoj Panchal 09:12 am Oct 07, 202509:12 am

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली 3 मैचों की द्विपक्षीय वनडे सीरीज के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। चोटिल पैट कमिंस की अनुपस्थिति में मिशेल मार्श को टीम का कप्तान बनाया गया है। बता दें, भारत की तरफ से रोहित शर्मा और विराट कोहली भी इसी सीरीज से वापसी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की टी-20 सीरीज के पहले 2 मैचों के लिए भी टीम की घोषणा की है।