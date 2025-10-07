ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ घोषित की वनडे टीम, लाबुशेन को नहीं मिली जगह
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली 3 मैचों की द्विपक्षीय वनडे सीरीज के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। चोटिल पैट कमिंस की अनुपस्थिति में मिशेल मार्श को टीम का कप्तान बनाया गया है। बता दें, भारत की तरफ से रोहित शर्मा और विराट कोहली भी इसी सीरीज से वापसी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की टी-20 सीरीज के पहले 2 मैचों के लिए भी टीम की घोषणा की है।
टीम
ऐसी है ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम
मध्यक्रम बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन खराब फॉर्म के कारण टीम से बाहर कर दिए गए हैं। इसके अलावा, ग्लेन मैक्सवेल कलाई की चोट के कारण वनडे और टी-20 दोनों टीमों से बाहर हैं। चोट के बाद कैमरून ग्रीन की भी टीम में वापसी हुई है। ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम: मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शिस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, मिशेल ओवेन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिशेल स्टार्क, एडम जैम्पा।
टीम
ऐसी है ऑस्ट्रेलिया की टी-20 टीम
3 वनडे के बाद ऑस्ट्रेलिया भारत के खिलाफ 5 टी-20 मैचों की सीरीज भी खेलेगी। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने पहले 2 मैचों के लिए अपनी टी-20 टीम की घोषणा की है। तेज गेंदबाज नाथन एलिस और विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंगलिस को टीम में शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की टी-20 टीम: मिशेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शिस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, मैथ्यू कुहनेमन, मिशेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जैम्पा।
भारतीय टीम
भारतीय टीम भी हो चुकी है घोषित
वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और ध्रुव जुरेल। टी-20 सीरीज के लिए टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, नितीश रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, रिंकू सिंह और जितेश शर्मा।
शेड्यूल
19 अक्टूबर से शुरू होगी सीरीज
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा वनडे मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड और तीसरा मुकाबला 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा। इसी तरह 5 टी-20 अंतराष्ट्रीय मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 29 अक्टूबर को कैनबरा, दूसरा मैच 31 अक्टूबर को मेलबर्न, तीसरा 2 नवंबर को होबार्ट, चौथा 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट और 5वां मुकाबला 8 नवंबर को ब्रिसबेन में खेला जाएगा।