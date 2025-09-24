ICC ने क्यों लगाया USA क्रिकेट टीम पर प्रतिबंध और खिलाड़ियों का क्या होगा?

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने USA क्रिकेट को निलंबित कर दिया है। ICC के अनुसार, संगठन ने अपनी सदस्यता संबंधी जिम्मेदारियों का लगातार उल्लंघन किया है। 3 साल बाद अमेरिका लॉस एंजिल्स, 2028 ओलंपिक की मेजबानी करेगा। ऐसे में ICC का यह कदम अमेरिकी क्रिकेट के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। बता दें, आगामी ओलंपिक में क्रिकेट फिर से शामिल होने जा रहा है।

मामला क्यों ICC ने लगाया USA क्रिकेट टीम पर प्रतिबंध? ICC की शिकायत के तीन मुख्य बिंदु हैं। USA क्रिकेट का प्रभावी प्रशासनिक ढांचा लागू करने में असफल रहना, क्रिकेट के राष्ट्रीय शासी निकाय के रूप में अमेरिका के ओलंपिक और पैरालंपिक समिति से मान्यता प्राप्त करने में कोई प्रगति न होना और ऐसे कार्य करना जिन्होंने क्रिकेट की प्रतिष्ठा को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाया। इन कमियों के कारण ICC ने USA क्रिकेट पर कार्रवाई की, जिससे अमेरिकी क्रिकेट के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।

वक्त ICC ने USA क्रिकेट को दिया था 12 महीने का समय यह निलंबन अचानक नहीं आया है। जुलाई, 2024 में ICC ने USA क्रिकेट को सदस्यता मानदंडों का पालन न करने के कारण 12 महीने के लिए नोटिस पर रखा था। इसके बावजूद समस्याएं जारी रहीं और जरुरी सुधार नहीं हुए। ऐसे में 2025 की वार्षिक आम बैठक में USA क्रिकेट को निलंबित करना अनिवार्य हो गया। यह कदम ICC के नियमों और अमेरिकी क्रिकेट के प्रशासनिक संकट दोनों का परिणाम था।

ओलंपिक क्या ओलंपिक में क्रिकेट को लेकर होगी कोई दिक्कत? USA क्रिकेट पर लगा निलंबन 2028 लॉस एंजेल्स ओलंपिक में क्रिकेट की भागीदारी को प्रभावित नहीं करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ICC ने हाल ही में USA क्रिकेट को US ओलंपिक और पैरालंपिक कमेटी (USOPC) से राष्ट्रीय शासी निकाय (NGB) का दर्जा दिलाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। ICC की एक कमेटी द्वारा बनाई गई योजना के तहत USA क्रिकेट को अपने बोर्ड में 3 नए स्वतंत्र निदेशक नियुक्त कर प्रशासनिक सुधार करना होगा।

खिलाड़ी खिलाड़ियों का क्या होगा? खिलाड़ियों की राहत के लिए ICC ने उन्हें इस प्रशासनिक संकट से अलग रखा है। USA की पुरुष और महिला टीमें ICC आयोजनों के लिए पात्र बनी रहेंगी और उनकी हर तैयारी जारी रहेगी। टीम प्रबंधन और उच्च प्रदर्शन संचालन की निगरानी ICC प्रतिनिधियों द्वारा की जाएगी ताकि खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और प्रशासनिक बदलाव के दौरान कार्यक्रम की गति बनी रहे। इस कदम से खिलाड़ियों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा और उनका विकास और प्रदर्शन प्रभावित नहीं होगा।