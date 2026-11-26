TOI की रिपोर्ट के अनुसार, RR के मुख्य कोच कुमार संगाकारा ने इस सौदे को अंतिम रूप देने के लिए बेंगलुरु जाकर MI के प्रतिनिधियों और RR के मालिकों के साथ बैठक भी की थी।

प्रस्तावित स्वैप डील में यशस्वी जायसवाल को MI में भेजा जाना था। हालांकि, MI ने यह स्पष्ट शर्त रख दी कि वे हार्दिक को तभी रिलीज करेंगे जब RR जायसवाल के साथ इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को भी इस सौदे में शामिल करे।