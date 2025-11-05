ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: अर्शदीप सिंह शुरुआती 2 टी-20 में क्यों नहीं खेले? मोर्कल ने बताया कारण

बयान मोर्कल ने अर्शदीप को नहीं मौका देने का क्या बताया कारण? मोर्केल ने जोर देकर कहा कि अर्शदीप एक विश्वस्तरीय गेंदबाज हैं और उन्होंने विकेट भी लिए हैं, लेकिन अन्य संयोजनों को परखना भी जरूरी है। चौथे टी-20 मैच से पहले मोर्केल ने कहा, "वह एक विश्वस्तरीय गेंदबाज हैं और उन्होंने पावरप्ले में हमारे लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, इसलिए हम जानते हैं कि वह टीम के लिए कितने मूल्यवान हैं। लेकिन इस दौरे पर हमारे लिए अन्य संयोजनों पर भी नजर डालना जरूरी है।"

बयान टी-20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं बदलाव- मोर्कल मोर्केल ने आगे स्पष्ट किया कि 2026 में होने वाले टी-20 विश्व कप से पहले कई खिलाड़ियों को परखने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा, "टी-20 विश्व कप से पहले अब सीमित मैच बचे हैं, इसलिए हमारे लिए यह देखना जरूरी है कि खिलाड़ी दबाव की परिस्थितियों में कैसा प्रदर्शन करते हैं। इसलिए इस तरह के मैच खेलना और हर हाल में जीतने की मानसिकता बनाए रखना जरूरी है।"

प्रदर्शन तीसरे टी-20 में अर्शदीप ने किया था कमाल कैनबरा और मेलबर्न में बेंच पर बैठने के बाद अर्शदीप ने होबार्ट के बेलेरिव ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में शानदार प्रदर्शन किया था। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 3 विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 186/6 का स्कोर बनाया। जवाब में भारतीय टीम ने लक्ष्य हासिल किया था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ टी-20 अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन (3/35) दर्ज किया।