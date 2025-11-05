एशेज: टेस्ट सीरीज की टीमें, कार्यक्रम और अन्य सभी अहम बातें

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच 21 नवंबर से 5 मैचों की प्रतिष्ठिट एशेज सीरीज खेली जानी है। इंग्लैंड की टीम बेन स्टोक्स की कप्तानी में मैदान पर उतरेगी, वहीं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ होंगे। सीरीज के पहले टेस्ट के लिए दोनों टीमों का ऐलान कर दिया गया है। पैट कमिंस चोटिल होने के कारण नहीं खेल पाएंगे। ऐसे में आइए इस सीरीज की टीमें, कार्यक्रम और अन्य सभी अहम जानकारी पर एक नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा रहा है भारी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच अब तक 361 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इस दौरान कंगारू टीम को 152 मुकाबलों में जीत मिली है। इंग्लैंड ने 112 मैच अपने नाम किए हैं। दोनों टीमों के बीच 97 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर दोनों टीमों के बीच अब तक 185 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं। 99 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और 57 में उसे हार मिली है। 29 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं।

टक्कर इंग्लैंड देगी ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर इंग्लिश टीम में अनुभवी रूट, क्रॉली, डकेट और पोप शामिल हैं, जबकि जेमी विकेटकीपर की भूमिका में हैं। भारत के खिलाफ सीरीज के बीच में टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने वाले आर्चर तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे। उनके अलावा कार्स, एटकिंसन, टंग, वुड और पॉट्स अन्य तेज गेंदबाज हैं। 16 सदस्यीय टीम में बशीर मुख्य स्पिनर हैं जबकि रूट, बेथेल और जैक्स अन्य स्पिन विकल्प हैं।

पहला पहले टेस्ट मैच के लिए ऐसी है ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम: स्टीव स्मिथ (कप्तान), सीन एबॉट, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, मिचेल स्टार्क, जेक वेदराल्ड और ब्यू वेबस्टर। लाबुशेन की वापसी हुई है। वहीं, खराब फॉर्म में चल रहे सैम कोंस्टास को टीम में जगह नहीं मिली है। 3 अनकैप्ड खिलाड़ी वेदराल्ड, एबॉट और डोगेट को भी 15 सदस्यीय दल में मौका मिला है।

सलामी वेदराल्ड हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज 31 साल के वेदराल्ड पहले टेस्ट मैच में सलामी बल्लेबाज के रूप में उतर सकते हैं। उन्होंने शैफील्ड शील्ड के संस्करण में तस्मानिया के लिए शानदार प्रदर्शन किया था। इस खिलाड़ी ने 50.33 की उम्दा औसत के साथ 906 रन बनाए थे। वे ख्वाजा के सलामी जोड़ीदार बन सकते हैं। टीम से बाहर किए गए सलामी बल्लेबाज कोंस्टास ने वेस्टइंडीज क्रिकेट के खिलाफ टेस्ट सीरीज की 6 पारियों में सिर्फ 50 रन बनाए थे।