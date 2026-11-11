हार्दिक पांड्या अब MI की टीम का हिस्सा नहीं हैं (फाइल तस्वीर)

हार्दिक पांड्या के बाद कौन संभालेगा MI की कमान? कप्तानी पर फ्रेंचाइजी ने कही बड़ी बात

लेखन आदर्श कुमार 04:09 pm Nov 11, 202604:09 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) ने साल 2027 के लिए नए कप्तान के चयन को लेकर जल्दबाजी नहीं करने का फैसला किया है। टीम ने बुधवार को अपने पिछले 2 सत्रों के कप्तान हार्दिक को पंजाब किंग्स (PBKS) के साथ ट्रेड कर दिया। इस सौदे के तहत MI ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को अपनी टीम में शामिल किया है। अब फ्रेंचाइजी नए कप्तान के नाम पर सोच-समझकर फैसला लेगी।