हार्दिक पांड्या के बाद कौन संभालेगा MI की कमान? कप्तानी पर फ्रेंचाइजी ने कही बड़ी बात
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) ने साल 2027 के लिए नए कप्तान के चयन को लेकर जल्दबाजी नहीं करने का फैसला किया है। टीम ने बुधवार को अपने पिछले 2 सत्रों के कप्तान हार्दिक को पंजाब किंग्स (PBKS) के साथ ट्रेड कर दिया। इस सौदे के तहत MI ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को अपनी टीम में शामिल किया है। अब फ्रेंचाइजी नए कप्तान के नाम पर सोच-समझकर फैसला लेगी।
कप्तानी
क्या रोहित शर्मा होंगे अगले कप्तान?
इस ट्रेड के बाद MI के सामने पहली बार कप्तानी का सवाल खड़ा हो गया है। हार्दिक ने 2024 में टीम की कमान संभाली थी।
कई मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा है कि रोहित शर्मा एक बार फिर कप्तानी की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं।
वहीं, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव और जसप्रीत बुमराह भी इस दौड़ में शामिल हैं। हालांकि, MI ने साफ कर दिया है कि वह नए कप्तान के चयन में जल्दबाजी नहीं करेगी।
बयान
MI ने क्या कहा?
MI ने अपने बयान में कहा कि आगामी सत्र को ध्यान में रखते हुए फ्रेंचाइजी कप्तानी के विकल्पों का सोच-समझकर आकलन करेगी।
टीम ने स्पष्ट किया कि नए कप्तान के चयन को लेकर जल्दबाजी नहीं की जाएगी।
फ्रेंचाइजी ने कहा, "MI आगामी सत्र की तैयारी कर रही है। ऐसे में कप्तानी के सभी विकल्पों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। टीम के नए कप्तान को लेकर उचित समय पर आधिकारिक घोषणा की जाएगी।"
खिताब
2015 में MI से जुड़े थे हार्दिक
हार्दिक पहली बार 2015 में MI से जुड़े थे। उन्होंने 2015, 2017, 2019 और 2020 में टीम को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई।
2024 में उनकी MI में वापसी हुई और उन्हें रोहित की जगह टीम का कप्तान बनाया गया।
हालांकि, उनके नेतृत्व में MI का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा।
हार्दिक ने अब तक 162 IPL मैचों में 146.28 के स्ट्राइक रेट से 2,955 रन बनाए हैं और 82 विकेट भी लिए हैं।