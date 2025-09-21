टी-20 अंतरराष्ट्रीय: भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबलों में की गई सबसे बड़ी साझेदारी, शीर्ष पर ये जोड़ी

#1 बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान (152* रन) सूची में पहले स्थान पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने साल 2021 में भारतीय टीम के खिलाफ दुबई के मैदान पर पहले विकेट के लिए नाबाद 152 रन जोड़ दिए थे। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 151/7 का स्कोर बनाया था। जवाब में पाकिस्तान ने बिना विकेट खोए लक्ष्य हासिल किया था। रिजवान ने 79* और बाबर ने 68* रनों की शानदार पारी खेली थी।

#2 विराट कोहली और हार्दिक पांड्या (113 रन) इस सूची में दूसरे स्थान पर विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की जोड़ी है। दोनों ने साल 2022 में मेलबर्न के मैदान पर 5वें विकेट के लिए 113 रन जोड़ दिए थे। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने 159/8 का स्कोर बनाया था। जवाब में भारतीय टीम ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था। कोहली ने शानदार 82 रन की पारी खेली थी। हार्दिक के बल्ले से उस मुकाबले में 40 रन निकले थे।

#3 शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज (106 रन) तीसरे स्थान पर पाकिस्तान के 2 दिग्गज खिलाड़ी शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज की जोड़ी है। इन दोनों खिलाड़ियों ने साल 2012 में चौथे विकेट के लिए 106 रन की साझेदारी निभाई थी। उस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 133/9 का स्कोर बनाया था। एक समय पाकिस्तान के 3 बल्लेबाज 12 रन पर पवेलियन में थे। यहां से हफीज (61) और मलिक ने (57) पाकिस्तान को 5 विकेट से शानदार जीत दिला दी थी।