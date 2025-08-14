LOADING...
कौन हैं अर्जुन तेंदुलकर की मंगेतर सानिया चंडोक, कितनी है उनके परिवार की संपत्ति? 
कौन हैं सानिया चंडोक? (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@saratendulkar)

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 14, 2025
02:45 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने 25 साल की उम्र में सगाई कर ली है। अर्जुन ने अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों की मौजदूगी में सानिया चंडोक से एक निजी समारोह में सगाई की। सानिया की इस समय सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। ऐसे में हर शख्स उनके बारे में जानने के लिए उत्साहित हैं। आइए बताते हैं आखिर सानिया हैं कौन।

परिचय

सानिया के बारे में जानिए 

सानिया देश के मशहूर कारोबारी रवि घई की पोती हैं। वे इंटरकॉन्टिनेंटल मरीन ड्राइव और ब्रुकलिन क्रीमरी लो-कैलोरी आइसक्रीम ब्रांड के मालिक हैं। अरबपति घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद सानिया ने अपनी राह खुद बनाई है। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्नातक हैं। सानिया मुंबई में 'मिस्टर पॉज' की संस्थापक भी हैं, जो प्रीमियम पेट सैलून, स्पा और स्टोर है। बता दें कि सानिया सार्वजनिक मंचों से अक्सर दूर ही रहती हैं।

संपत्ति

अरबपति है परिवार

एबीपी लाइव के अनुसार, सानिया के परिवार का कई व्यवसाय हैं। इनमे से एक ग्रेविस फूड्स ने 2023-24 में 624 करोड़ रुपये कमाए थे। वहीं उनके अकेले इंटरकॉन्टिनेंटल होटल समूह की वैल्यू लगभग 161 करोड़ रुपये है। बता दें, सानिया सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय नहीं हैं। उनके निजी अकाउंट में कुल 26 पोस्ट हैं। सानिया को इससे पहले अर्जुन की बहन सारा तेंदुलकर के साथ जयपुर की यात्रा के दौरान देखा गया था।

ट्विटर पोस्ट

