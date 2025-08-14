कौन हैं सानिया चंडोक? (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@saratendulkar)

कौन हैं अर्जुन तेंदुलकर की मंगेतर सानिया चंडोक, कितनी है उनके परिवार की संपत्ति?

लेखन दीक्षा शर्मा 02:45 pm Aug 14, 202502:45 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने 25 साल की उम्र में सगाई कर ली है। अर्जुन ने अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों की मौजदूगी में सानिया चंडोक से एक निजी समारोह में सगाई की। सानिया की इस समय सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। ऐसे में हर शख्स उनके बारे में जानने के लिए उत्साहित हैं। आइए बताते हैं आखिर सानिया हैं कौन।