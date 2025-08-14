टी-20 क्रिकेट: इन खिलाड़ियों ने 40 साल से ज्यादा उम्र में फ्रैंचाइजी लीग में किया डेब्यू

टी-20 क्रिकेट: इन खिलाड़ियों ने 40 साल से ज्यादा उम्र में फ्रैंचाइजी लीग में किया डेब्यू
क्या है खबर?
टी-20 क्रिकेट को आमतौर पर युवा खिलाड़ियों का खेल माना जाता है। इसमें जहां बल्लेबाज तेजी से रन बटोरने का प्रयास करते हैं तो गेंदबाज अपनी सटीक गेंदबाजी से किफायती प्रदर्शन करना चाहते हैं। हाल ही में इंग्लैंड के दिग्गज जेम्स एंडरसन ने 'द हंड्रेड' में डेब्यू किया। इस बीच उन चुनिंदा खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने 40 साल से ज्यादा उम्र में किसी फ्रैंचाइजी लीग में डेब्यू किया है।
#1
जेम्स एंडरसन (43 साल और 7 दिन, द हंड्रेड 2025)
एंडरसन ने मैनचेस्टर ऑरिजिनल्स की ओर से 'द हंड्रेड' लीग में अपना डेब्यू किया। वह अपने पहले मैच में कोई विकेट नहीं ले सके। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बाद उन्होंने फ्रेंचाइजी क्रिकेट में दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने IPL 2025 से पहले हुई नीलामी में भी अपना नाम दर्ज कराया था। हालांकि, उन्हें कोई खरीदार नहीं मिल सका था। बता दें कि एंडरसन ने 19 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 18 विकेट लिए थे।
#2
प्रवीण तांबे (41 साल और 211 दिन, IPL 2013)
लेग स्पिनर प्रवीण तांबे ने 2013 में राजस्थान रॉयल्स (RR) की ओर से अपना IPL डेब्यू किया था। उन्होंने 41 साल और 211 दिन की उम्र में अपना पहला मुकाबला खेला था। उन्होंने 33 IPL मैचों में 7.75 की इकॉनमी के साथ 28 विकेट लिए थे। वह आखिरी बार 2016 में खेलते हुए नजर आए थे। अपने टी-20 करियर में उन्होंने 64 मैचों में 22.35 की औसत से 70 विकेट लिए थे।
जानकारी
IPL में खेलने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय हैं तांबे
तांबे ने IPL में अपना आखिरी मैच 44 साल और 219 दिन में खेला था। वह लीग इतिहास में हिस्सा लेने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय हैं। उनसे आगे सिर्फ ब्रैड हॉग हैं, जिन्होंने 45 साल और 92 दिन में IPL में आखिरी मैच खेला था।
#3
ब्रैड हॉग (40 साल और 315 दिन, BBL 2011)
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर ब्रैड हॉग ने 2011 में बिग बैश लीग (BBL) डेब्यू किया था। ऑस्ट्रेलिया की इस फ्रेंचाइजी लीग में हॉग ने 60 मैच खेले थे, जिसमें 24.03 की औसत के साथ कुल 61 विकेट लिए थे। इस बीच उनकी इकॉनमी रेट 7 से कम रही थी। अपने टी-20 करियर में इस चाइनामैन गेंदबाज ने कुल 141 मैच खेले थे, जिसमें 24.75 की औसत के साथ 140 विकेट लिए थे।