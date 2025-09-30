वेस्टइंडीज ने तीसरे टी-20 में नेपाल को 10 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने तीसरे और आखिरी टी-20 मैच में नेपाल क्रिकेट टीम को हराया। शारजाह में खेले गए मैच में नेपाली टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 122 रन पर ही सिमट गई। जवाब में कैरेबियाई टीम ने अमीर जंगू (74) और एकीम ऑगस्टे (41) ने नाबाद पारियां खेलते हुए 12.2 ओवर में जीत दिलाई। इस हार के बावजूद नेपाल ने 3 मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। आइए रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से जीती वेस्टइंडीज की टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नेपाल की धीमी शुरुआत रही। पावरप्ले के बाद नेपाल ने 1 विकेट खोकर 37 रन बनाए। शीर्षक्रम में कुशल भुर्टेल ने 39 रन बनाए। उनके अलावा कोई अन्य बल्लेबाज 20 रन भी नहीं बना सका और टीम ने निरंतर विकेट खोए। वेस्टइंडीज से रेमन सिमंड्स ने 15 रन देते हुए 4 विकेट लिए। जवाब में वेस्टइंडीज से जंगू (74) और ऑगस्टे (41) ने शतकीय साझेदारी करते हुए जीत सुनिश्चित की।

रेमन सिमंड्स रेमन सिमंड्स ने किया अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सिमंड्स ने विपक्षी टीम के कप्तान रोहित पौडेल (17) को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। इसके बाद उन्होंने मध्यक्रम और निचले क्रम में आरिफ शेख (6), सोमपाल कामी (4) और करन केसी (0) को पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने अपने 3 ओवर में 15 रन दिए। उनके अलावा जेडियाह ब्लेड्स ने 20 रन देते हुए 2 सफलताएं हासिल की।

अमीर जंगू अमीर जंगू ने लगाया अर्धशतक छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरे जंगू ने आक्रामक बल्लेबाजी। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 38 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 45 गेंदों में 74 रन की पारी खेली। अपनी इस पारी के दौरान 5 चौके और 6 छक्के लगाए। अपने युवा टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने 3 पारियों में 54.50 की औसत और 134.56 की स्ट्राइक रेट से 109 रन बनाए।