बांग्लादेश के खिलाफ वेस्टइंडीज की वनडे और टी-20 टीम घोषित, इन खिलाड़ियों को मिला मौका

बांग्लादेश के खिलाफ वेस्टइंडीज की वनडे और टी-20 टीम घोषित, इन खिलाड़ियों को मिला मौका
क्या है खबर?
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ आगामी सीमित ओवरों की सीरीज के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है। कैरेबियाई टीम इस दौरे पर कुल 6 मैच खेलेगी, जिसकी शुरुआत 18 अक्टूबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज से होगी। इसके बाद 27 अक्टूबर से 3 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेली जाएगी। शाई होप को दोनों प्रारूपों का वेस्टइंडीज का कप्तान बनाया गया है। आइए पूरी खबर जानें।
नए खिलाड़ी
अकीम ऑगस्टे को मिला वनडे में मौका
बांग्लादेश दौरे के लिए वेस्टइंडीज टीम में गुडाकेश मोटी, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडन सील्स, रोमारियो शेफर्ड और ब्रैंडन किंग जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। गौरतलब है कि वेस्टइंडीज के पूर्व अंडर-19 कप्तान अकीम ऑगस्टे को पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है। हालांकि, अनुभवी शीर्ष क्रम के बल्लेबाज एविन लुईस कलाई की चोट के कारण इस दौरे से बाहर रहेंगे। ऑगस्टे हाल ही में नेपाल के खिलाफ वेस्टइंडीज की टी-20 टीम में खेलते दिखे थे।
वनडे टीम
ऐसी है वेस्टइंडीज की वनडे टीम
वेस्टइंडीज की वनडे टीम: शाई होप (कप्तान), एलिक अथानाजे, अकीम ऑगस्टे, जेडिया ब्लेड्स, कीसी कार्टी, रोस्टन चेज, जस्टिन ग्रीव्स, आमिर जंगू, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, गुडाकेश मोटी, खैरी पियरे, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडन सील्स और रोमारियो शेफर्ड। 3 वनडे मैचों में से पहला मैच 18 अक्टूबर को ढाका के मीरपुर में खेला जाएगा। अगले दोनों मैच क्रमशः 21 और 23 अक्टूबर को इसी मैदान पर खेले जाएंगे।
टी-20 टीम
ऐसी है वेस्टइंडीज की टी-20 टीम
वेस्टइंडीज की टी-20 टीम: शाई होप (कप्तान), एलिक अथानाजे, अकीम ऑगस्टे, रोस्टन चेज, जेसन होल्डर, अकील होसेन, आमिर जंगू, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, गुडाकेश मोटी, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडन सील्स, रोमारियो शेफर्ड और रेमन सिमंड्स। 3 टी-20 मैचों की सीरीज का पहला मैच 27 अक्टूबर को चटगांव में खेला जाएगा। अगले दोनों टी-20 मैच भी इसी मैदान पर क्रमशः 29 और 31 अक्टूबर को खेले जाएंगे।
कोच का बयान
विश्व कप के लिए उत्साहित हैं कोच डैरन सैमी
वेस्टइंडीज के कोच डैरन सैमी ने अगले साल होने वाले ICC पुरुष टी-20 विश्व कप और 2027 ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए टीम की तैयारी को लेकर उत्साह व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, "टीम जीत की मानसिकता और मजबूत टीम सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करेगी, जो (2027) विश्व कप से पहले सफलता के लिए बहुत जरूरी बात हैं।"