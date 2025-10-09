बांग्लादेश के खिलाफ वेस्टइंडीज की वनडे और टी-20 टीम घोषित, इन खिलाड़ियों को मिला मौका

नए खिलाड़ी अकीम ऑगस्टे को मिला वनडे में मौका बांग्लादेश दौरे के लिए वेस्टइंडीज टीम में गुडाकेश मोटी, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडन सील्स, रोमारियो शेफर्ड और ब्रैंडन किंग जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। गौरतलब है कि वेस्टइंडीज के पूर्व अंडर-19 कप्तान अकीम ऑगस्टे को पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है। हालांकि, अनुभवी शीर्ष क्रम के बल्लेबाज एविन लुईस कलाई की चोट के कारण इस दौरे से बाहर रहेंगे। ऑगस्टे हाल ही में नेपाल के खिलाफ वेस्टइंडीज की टी-20 टीम में खेलते दिखे थे।

वनडे टीम ऐसी है वेस्टइंडीज की वनडे टीम वेस्टइंडीज की वनडे टीम: शाई होप (कप्तान), एलिक अथानाजे, अकीम ऑगस्टे, जेडिया ब्लेड्स, कीसी कार्टी, रोस्टन चेज, जस्टिन ग्रीव्स, आमिर जंगू, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, गुडाकेश मोटी, खैरी पियरे, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडन सील्स और रोमारियो शेफर्ड। 3 वनडे मैचों में से पहला मैच 18 अक्टूबर को ढाका के मीरपुर में खेला जाएगा। अगले दोनों मैच क्रमशः 21 और 23 अक्टूबर को इसी मैदान पर खेले जाएंगे।

टी-20 टीम ऐसी है वेस्टइंडीज की टी-20 टीम वेस्टइंडीज की टी-20 टीम: शाई होप (कप्तान), एलिक अथानाजे, अकीम ऑगस्टे, रोस्टन चेज, जेसन होल्डर, अकील होसेन, आमिर जंगू, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, गुडाकेश मोटी, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडन सील्स, रोमारियो शेफर्ड और रेमन सिमंड्स। 3 टी-20 मैचों की सीरीज का पहला मैच 27 अक्टूबर को चटगांव में खेला जाएगा। अगले दोनों टी-20 मैच भी इसी मैदान पर क्रमशः 29 और 31 अक्टूबर को खेले जाएंगे।