न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की टीम घोषित, केमार रोच की हुई वापसी

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को 2 दिसंबर से न्यूजीलैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज खेलनी है। 3 मैचों की इस आगामी सीरीज के लिए वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड (CWI) ने अपनी टीम की घोषणा की है। तेज गेंदबाज केमार रोच की टीम में वापसी हुई है। दूसरी तरफ चोटों से जूझ रहे शमर जोसेफ और अल्जारी जोसेफ टीम में नहीं चुने गए हैं। आइए वेस्टइंडीज की टेस्ट टीम पर एक नजर डालते हैं।

ओजे शील्ड्स अनकैप्ड ओजे शील्ड्स को मिला मौका वेस्टइंडीज ने अपनी टीम में अनकैप्ड तेज गेंदबाज ओजे शील्ड्स का भी चयन किया है। शील्ड्स ने अब तक 16 मैचों में 37.08 की औसत के साथ 34 विकेट लिए हैं। इस बीच पारी में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 86 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा है। उन्होंने किसी भी प्रारूप में वेस्टइंडीज की सीनियर टीम से डेब्यू नहीं किया है। 11 प्रथम श्रेणी मैचों में उन्होंने 6 विकेट लिए हैं।

टीम ऐसी है वेस्टइंडीज की टीम ऑलराउंडर कावेम हॉज, जिन्होंने मुल्तान मैच के दौरान अपना आखिरी टेस्ट मैच भी खेला था, को भी टीम में जगह मिली है। हालांकि, खारी पियरे अपनी जगह बनाने में असफल हुए हैं। वेस्टइंडीज की टीम: रोस्टन चेज (कप्तान), जोमेल वारिकन (उप-कप्तान), एलिक एथानाजे, जॉन कैंपबेल, टैगेनारिन चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, कावेम हॉज, शाई होप, टेविन इमलाच, ब्रैंडन किंग, जोहान लेने, एंडरसन फिलिप, केमार रोच, जेडन सील्स, और ओजे शील्ड्स।

बयान वेस्टइंडीज की तैयारियों को लेकर क्या बोले डायरेक्टर माइल्स बैसकॉम्बे? CWI के क्रिकेट डायरेक्टर माइल्स बैसकॉम्बे ने टीम की तैयारियों को लेकर कहा, "न्यूजीलैंड किसी भी मेहमान टीम के लिए सबसे मुश्किल जगहों में से एक रहा है, इसीलिए इसकी तैयारी पर बहुत जोर दिया गया है। हाल ही में एंटीगुआ में हुआ हाई-परफॉर्मेंस कैंप, उन कंडीशंस को जितना हो सके, वैसा ही बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। इससे निश्चित तौर पर खिलाड़ियों को फायदा पहुंचेगा।"