सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई क्रिकेट टीम के कप्तान होंगे सूर्यकुमार यादव

मुकाबले मुंबई की टीम 26 नवंबर को खेलेगी अपना पहला मुकाबला मुंबई की टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपना पहला लीग मैच 26 नवंबर को लखनऊ में खेलने वाली है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सूर्यकुमार 6 और 8 दिसंबर को होने वाले अंतिम 2 लीग मैच खेलते हैं या नहीं। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहली टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 9 दिसंबर को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा। मुंबई अपने लीग मुकाबले रेलवे, विदर्भ, आंध्र प्रदेश, असम, केरल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के खिलाफ खेलेगी।

टीम श्रेयस अय्यर की जगह कप्तान होंगे सूर्यकुमार MCA चयन समिति ने इस सीजन की शुरुआत में शार्दुल ठाकुर को रणजी ट्रॉफी का कप्तान बनाया था, जबकि उम्मीद थी कि श्रेयस अय्यर सीमित ओवरों की टीम की अगुवाई करेंगे। हालांकि, अय्यर के चोटिल होने और सूर्यकुमार के उपलब्ध रहने के चलते अब MCA ने अपने खिताब बचाव अभियान के लिए भारत के कप्तान को टीम की कमान सौंपने का फैसला किया है। अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोटिल हो गए थे।