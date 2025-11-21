सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई क्रिकेट टीम के कप्तान होंगे सूर्यकुमार यादव
क्या है खबर?
टी-20 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव आगामी 2025-26 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई क्रिकेट टीम की अगुवाई करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) की सीनियर चयन समिति जल्द ही बैठक करने वाली है। सूर्यकुमार ने टूर्नामेंट के लिए अपनी उपलब्धता को लेकर जानकारी दे दी है। वे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम से जुड़ने से पहले मुंबई के लिए खेलते नजर आएंगे।
मुकाबले
मुंबई की टीम 26 नवंबर को खेलेगी अपना पहला मुकाबला
मुंबई की टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपना पहला लीग मैच 26 नवंबर को लखनऊ में खेलने वाली है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सूर्यकुमार 6 और 8 दिसंबर को होने वाले अंतिम 2 लीग मैच खेलते हैं या नहीं। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहली टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 9 दिसंबर को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा। मुंबई अपने लीग मुकाबले रेलवे, विदर्भ, आंध्र प्रदेश, असम, केरल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के खिलाफ खेलेगी।
टीम
श्रेयस अय्यर की जगह कप्तान होंगे सूर्यकुमार
MCA चयन समिति ने इस सीजन की शुरुआत में शार्दुल ठाकुर को रणजी ट्रॉफी का कप्तान बनाया था, जबकि उम्मीद थी कि श्रेयस अय्यर सीमित ओवरों की टीम की अगुवाई करेंगे। हालांकि, अय्यर के चोटिल होने और सूर्यकुमार के उपलब्ध रहने के चलते अब MCA ने अपने खिताब बचाव अभियान के लिए भारत के कप्तान को टीम की कमान सौंपने का फैसला किया है। अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोटिल हो गए थे।
घरेलू
सूर्यकुमार ने नहीं खेला रणजी मुकाबला
सूर्यकुमार ने पहले ही MCA को सूचित किया था कि वे पुडुचेरी के खिलाफ मुंबई का रणजी मुकाबला नहीं खेलेंगे। सूर्यकुमार आखिरी बार मुंबई के लिए इसी साल रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में विदर्भ के खिलाफ खेले थे। घरेलू सीजन की शुरुआत से ही वे लगातार अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं में व्यस्त रहे हैं। MCA ने शिवम दुबे के अनुरोध को भी स्वीकार करते हुए उन्हें अगला रणजी मैच छोड़कर दक्षिण अफ्रीका टी-20 सीरीज की तैयारी करने की अनुमति दी है।
करियर
ऐसा रहा है सूर्यकुमार का टी-20 करियर
सूर्यकुमार ने 337 टी-20 मुकाबले खेले हैं। इसकी 311 पारियों में 35.10 की औसत से 8,776 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 6 शतक और 59 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 117 रन रहा है। उन्होंने 152.83 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। भारत के लिए इस खिलाड़ी ने 95 मुकाबले खेले हैं और इसकी 89 पारियों में 36.72 की औसत से 2,754 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 4 शतक और 21 अर्धशतक निकले हैं।