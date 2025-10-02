अहमदाबाद टेस्ट: वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 पर सिमटी, मोहम्मद सिराज ने की घातक गेंदबाजी
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के पहले अहमदाबाद टेस्ट में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम की पहली पारी 162 रन पर सिमट गई। मेहमान टीम से जस्टिन ग्रीव्स ने सर्वाधिक 32 रन बनाए। उनके अलावा शाई होप ने 26 और रोस्टन चेज ने 24 रन बनाए। भारत से मोहम्मद सिराज ने सर्वाधिक 4 और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट हासिल किए। आइए वेस्टइंडीज की पारी पर एक नजर डालते हैं।
पहला सत्र
पहले सत्र में वेस्टइंडीज ने गंवाए 5 विकेट
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम को टैगेनारिन चंद्रपॉल (0) के रूप में पहला झटका लगा। इसके तुरंत बाद ही दूसरे सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए। दोनों सलामी बल्लेबाजों के आउट होने के बाद भी कैरेबियाई बल्लेबाजों का निराशाजनक प्रदर्शन जारी रहा। पहले दिन के पहले सत्र की समाप्ति तक वेस्टइंडीज ने 90 रन के स्कोर तक अपने 5 विकेट खो दिए।
वेस्टइंडीज
दूसरे सत्र के दौरान सिमटी वेस्टइंडीज की पारी
दूसरे सत्र के दौरान भी वेस्टइंडीज के विकेटों के गिरने का क्रम जारी रहा और पूरी टीम सिर्फ 44.1 ओवर ही बल्लेबाजी कर पाई। ग्रीव्स ने 48 गेंदों का सामना करते हुए 32 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके लगाए। गेंदबाजी में सिराज के अलावा बुमराह ने 42 रन देते हुए 3 सफलताएं हासिल की। स्पिनरों में कुलदीप यादव ने 2 और वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट अपने नाम किया।
सिराज
सिराज ने की घातक गेंदबाजी
सिराज ने वेस्टइंडीज की चौथे ओवर के दौरान ही चंद्रपॉल को आउट करते हुए विकेटों का खाता खोला। इसके बाद उन्होंने एलिक ऐथानेज (12), ब्रैंडन किंग (13), और विपक्षी कप्तान रोस्टन चेज (24) को भी पवेलियन की राह दिखाई। सिराज की घातक गेंदबाजी के चलते ही वेस्टइंडीज का बल्लेबाजी क्रम लड़खड़ा गया। उन्होंने 40 रन देते हुए ये 4 विकेट लिए। भारतीय प्रमुख तेज गेंदबाज ने पहले सत्र के दौरान ही 3 विकेट ले लिए थे।
गिल
गिल ने कप्तानी में बनाया ये अनचाहा रिकॉर्ड
गिल ने अपने कप्तानी की शुरुआत करते हुए लगातार छठे टेस्ट में टॉस हारा। क्रिकबज के अनुसार, गिल ने अब न्यूजीलैंड के टॉम लैथम के कप्तानी कार्यकाल की शुरुआत में लगातार 6 टॉस हारने के रिकॉर्ड की बराबरी की। गिल ने कपिल देव को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 1983 में अपने टेस्ट कप्तानी की शुरुआत में अपने पहले 5 टॉस गंवाए थे। सबसे ज्यादा टॉस हारने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के बेन कॉन्गडन (7) के नाम पर दर्ज है।