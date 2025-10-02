अहमदाबाद टेस्ट: वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 पर सिमटी, मोहम्मद सिराज ने की घातक गेंदबाजी

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के पहले अहमदाबाद टेस्ट में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम की पहली पारी 162 रन पर सिमट गई। मेहमान टीम से जस्टिन ग्रीव्स ने सर्वाधिक 32 रन बनाए। उनके अलावा शाई होप ने 26 और रोस्टन चेज ने 24 रन बनाए। भारत से मोहम्मद सिराज ने सर्वाधिक 4 और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट हासिल किए। आइए वेस्टइंडीज की पारी पर एक नजर डालते हैं।

पहला सत्र पहले सत्र में वेस्टइंडीज ने गंवाए 5 विकेट टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम को टैगेनारिन चंद्रपॉल (0) के रूप में पहला झटका लगा। इसके तुरंत बाद ही दूसरे सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए। दोनों सलामी बल्लेबाजों के आउट होने के बाद भी कैरेबियाई बल्लेबाजों का निराशाजनक प्रदर्शन जारी रहा। पहले दिन के पहले सत्र की समाप्ति तक वेस्टइंडीज ने 90 रन के स्कोर तक अपने 5 विकेट खो दिए।

वेस्टइंडीज दूसरे सत्र के दौरान सिमटी वेस्टइंडीज की पारी दूसरे सत्र के दौरान भी वेस्टइंडीज के विकेटों के गिरने का क्रम जारी रहा और पूरी टीम सिर्फ 44.1 ओवर ही बल्लेबाजी कर पाई। ग्रीव्स ने 48 गेंदों का सामना करते हुए 32 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके लगाए। गेंदबाजी में सिराज के अलावा बुमराह ने 42 रन देते हुए 3 सफलताएं हासिल की। स्पिनरों में कुलदीप यादव ने 2 और वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट अपने नाम किया।