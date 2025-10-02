LOADING...
डिवाइन ने बल्लेबाजी में पूरे किए 4,000 (तस्वीर: एक्स/@ICC)

वनडे क्रिकेट: बल्लेबाजी में 4,000+ रन के साथ-साथ गेंदबाजी में 100+ विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी 

लेखन अंकित पसबोला
Oct 02, 2025
12:05 pm
क्या है खबर?

वनडे विश्व कप 2025 के दूसरे मैच के दौरान न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम की कप्तान सोफी डिवाइन ने ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ शतकीय पारी खेली। इस बीच उन्होंने अपने वनडे करियर के 4,000 रन भी पूरे किए। इसके साथ ही वह बल्लेबाजी में 4,000+ रन के साथ-साथ गेंदबाजी में 100+ विकेट लेने वाली तीसरी खिलाड़ी बनी। आइए इस विशेष सूची पर एक नजर डालते हैं।

#1 

स्टेफनी टेलर 

वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बनी थी। उन्होंने बल्लेबाजी में 5,800 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें 7 शतक भी शामिल है। इस कैरेबियाई दिग्गज का वनडे में सर्वोच्च स्कोर 171 रन रहा है। दूसरी तरफ गेंदबाजी में वह 150 से अधिक विकेट ले चुके हैं। दाएं हाथ की इस ऑफ स्पिनर ने अपने करियर में कभी भी 5 विकेट हॉल नहीं लिया।

#2

एलिस पेरी 

ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख ऑलराउंडर एलिस पेरी भी इस सूची का हिस्सा हैं। उन्होंने अपने सफल वनडे करियर में अब तक 4,300 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 112* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 3 शतक और 36 अर्धशतक लगाए हैं। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 160 से अधिक विकेट लिए हैं। उन्होंने 3 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 22 रन देते हुए 7 विकेट लेना रहा है।

#3 

सोफी डिवाइन 

कीवी टीम से डिवाइन अब सूजी बेट्स, एमी सैटरथवेट और डेबी हॉकले के बाद 4,000 रन पूरी करने वाली बल्लेबाज बनी हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध मैच में लक्ष्य का पीछा करते हुए 112 रन की पारी भी खेली। उनकी शतकीय पारी बावजुद न्यूजीलैंड की टीम को हार मिली। अपने करियर में डिवाइन ने गेंदबाजी में 100 से अधिक विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 24 रन देते हुए 3 विकेट लेना रहा है।

जानकारी

डिवाइन ने लगाया अपना 9वां शतक

डिवाइन ने शतकों के मामले में इंग्लैंड की सराह टेलर (8) को पीछे छोड़ा। उन्होंने शतकों के मामले में हैली मैथ्यूज, नेट साइवर ब्रंट, लौरा वोल्वार्ड्ट, चमारी अट्टापट्टू और चार्लोट एडवर्ड्स की बराबरी की। बता दें कि इन बल्लेबाजों ने 9-9 शतक लगाए थे।