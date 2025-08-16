क्या डेवाल्ड ब्रेविस के लिए तोड़े गए थे नियम? अश्विन के आरोपों पर CSK का पलटवार 

चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के उस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि CSK ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में डेवाल्ड ब्रेविस को रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के रूप में शामिल करने के लिए बेस प्राइस से ज्यादा रकम दी थी। अश्विन ने बयान दिया था कि CSK उन्हें लेने के लिए अतिरिक्त पैसे देने को तैयार थी। हालांकि, अब फ्रेंचाइजी ने इस पर स्पष्ट किया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था।

दावा अश्विन ने क्या कहा था? अश्विन का दावा था कि IPL 2025 के दौरान कई टीमें ब्रेविस से बात कर रही थीं। उन्होंने यह भी कहा था कि जब CSK उन्हें प्रतिस्थापन खिलाड़ी के रूप में लेने वाली थी, तब फ्रेंचाइजी उनके 75 लाख रुपये के मूल मूल्य से ज्यादा रकम देने को तैयार थी। हालांकि, अब CSK ने साफ कर दिया है कि ब्रेविस को लेने की पूरी प्रक्रिया लीग के सभी नियमों और प्रावधानों के तहत ही पूरी की गई थी।

बयान CSK ने क्या कहा? अपने आधिकारिक बयान में CSK ने लिखा, 'फ्रेंचाइजी स्पष्ट करती है कि ब्रेविस को प्रतिस्थापन खिलाड़ी के रूप में शामिल करने की पूरी प्रक्रिया लीग के नियमों और प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन में हुई थी।' टीम ने आगे यह भी स्पष्ट किया कि ब्रेविस को IPL खिलाड़ी विनियम 2025-27 के तहत विशेष रूप से 'प्रतिस्थापन खिलाड़ी' से जुड़े प्रावधान 6.6 के अनुसार ही अनुबंधित किया गया था। CSK ने अपने बयान में सभी नियमों के पालन का दावा दोहराया है।

जगह इस खिलाड़ी की जगह आए थे ब्रेविस ब्रेविस को IPL 2025 की बड़ी नीलामी में कोई खरीदार नहीं मिल पाया था। हालांकि, 18 अप्रैल 2025 को CSK ने उन्हें गुरजपनीत सिंह के चोटिल होने पर प्रतिस्थापन खिलाड़ी के रूप में टीम से जोड़ लिया था। ब्रेविस का मूल मूल्य 75 लाख रुपये था, लेकिन CSK ने उन्हें 2.20 करोड़ रुपये में साइन किया था। खास बात यह रही कि यही रकम CSK ने बड़ी नीलामी के दौरान गुरजपनीत को खरीदने में भी खर्च की थी।